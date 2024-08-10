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賴晏駒香港開個唱苦練廣東話　小賴預告唱跳歌手任神秘嘉賓

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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五堅情成員小賴（賴晏駒）將來港舉行演唱會。

台灣人氣男團五堅情成員小賴（賴晏駒）將於8月25日假旺角麥花臣場館舉辦《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》，這次也是小賴在香港首個個人演唱會，而出名寵粉的他，近日縱然忙於搬屋、演唱會籌備、拍綜藝及新歌錄製，百忙中仍然開直播跟fans交流，透露了香港演唱會進度及神秘嘉賓，令一眾香港「賴打」（小賴fans專稱）非常期待。

直播上，小賴表示這次香港演唱會跟在台灣剛完成的演唱會很不一樣，會有幾首cover歌，是小賴首次唱也是專屬為香港「賴打」挑選，務求與「賴打」high足全晚，而入鄉隨俗的他正積極練粵語歌，小賴說：「歌已挑選好正在練習拼音，但廣東話真的很難，很難，我已經每天在聽，但好像仍然未準確」，可見小賴力追完美更想將最好帶給觀眾。

小賴開首個香港個人演唱會　賴晏駒為專屬香港歌單勤練廣東歌

五堅情成員小賴（賴晏駒）

預告有神秘嘉賓

嘉賓安排上，小賴不停被「賴打」追問，小賴則大方透露個唱會有神秘嘉賓，說：「會有神秘嘉賓，但現在不能公布，（fans進一步追問誰？）小暗示是⋯⋯香港人，也是愛跳舞的人⋯⋯我們有挺多共同點，也是出身團體，只能透露至此，哈哈，你們來看就知道。」

嘉賓外，小賴更透露香港演唱會上會唱出從未曝光、全新風格的新作，引得「賴打」期待萬分！

五堅情成員小賴（賴晏駒）

24小時不眠不休

小賴直播分享籌備演唱會進度外，好開心是他一個多月的咳也終於好了，氣喘問題也少了發生，故火速重投工作，短短數日已錄製自己新歌作品、五堅情團歌等合共4首新歌，同步又在一整天24小時不眠不休地包裝入箱搬到新居。

不能容忍紙箱滿佈的小賴馬上將物品重新放置，結果令自己每日只睡1小時，勞碌奔波，所以與另外幾位五堅情兄弟撐完婁峻碩的新電影《夏日的檸檬草》後，邱鋒澤拉大隊一齊食飯，小賴婉拒了，道：「我真的累到不行，回家就直接睡着了！但《檸檬草》很棒大讚婁演出到位，我不禁流下眼淚！」

五堅情成員小賴（賴晏駒）

info

《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

日期：8月25日

時間：晚上7時正

地點：旺角麥花臣場館

票價： HKD 1,188 / 888 (全場座位)

最新影片推介：袁偉豪專訪

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