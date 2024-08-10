ITZY現身銅鑼灣粉絲逼爆商場　期待演唱會與香港粉絲共度快樂時光

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韓國人氣女子組合ITZY在昨日（8月9日）現身銅鑼灣皇室堡，4位成員Yeji、Ryujin、Chaeryeong 及 Yuna今次二度訪港，為8月10日晚於亞博舉行的演唱會造勢，活動吸引大批傳媒及粉絲到場支持，氣氛非常熱烈。

JYP Entertainment 旗下人氣組合ITZY事隔一年再度訪港，出席《皇室堡 x ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE> Press Event》，為其世界巡迴演唱會香港站造勢。

▲ ITZY現身皇室堡。

用廣東話打招呼

ITZY所到之處引來眾多粉絲MIDZY到場支持，成員Yeji、Ryujin、Chaeryeong及Yuna甫出場即引發粉絲振臂高呼歡迎，尖叫聲四溢遍佈整個皇室堡，無不感受到ITZY人氣之高！

現場超過2000名粉絲到場支持，成員均被粉絲熱情融化，展露親切笑容，積極揮手與在場粉絲互動，場面墟冚！

4位成員先以廣東話向傳媒及粉絲打招呼，令現場歡呼聲此起彼落，情緒高漲。對於再次重回香港出席Press Event及演唱會，成員亦表現雀躍。

▲ ITZY粉絲逼爆商場。

演出沒壓力

被問到相比上次巡演的亮點，成員Yeji表示用心準備很多不同的表現，希望透過舞台與粉絲溝通，Ryujin則透露新專輯均有成員作曲作詞，演唱會有成員的Solo舞台，演出時更設樂團現場伴奏，必會令樂迷感受到澎湃的氣氛。談及巡演時每站粉絲的用心應援，ITZY同樣感受到香港MIDZY的熱情，對應援十分期待。

向來具備穩紮實力的ITZY，對自己演出亦很有要求，當問及會否造成一定的壓力？Yuna表示只要見到MIDZY就會感到十分幸福沒壓力，平常則會寫日記、睡覺和冥想釋放重壓。與自己喜愛的人一起共進美食也是好方法之一，更憶述於記者會前已經淺嚐珍珠奶茶，Yeji更大喊「世一」讚美其好味道。至於接下來應付緊接的工作日程，Chaeryeong訴說ITZY每刻也在努力準備，希望好好回饋粉絲。

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講香港美食興奮

這次巡迴演出遊走不同城市，加上頻密的排練及宣傳，ITZY會否有獨門保養嗓子的秘訣呢？Ryujin表示行程中所住的酒店都提供了保濕器，可以好好照顧成員們的喉嚨。

當談及香港美食，成員即興奮搶答，Yeji大喊蛋撻好味，獲主持推薦後更希望今次香港站可以品嚐曲奇和酥皮兩種蛋撻味道。

舉行演唱會，熱情的粉絲令她們難忘外，Ryujin和Chaeryeong則對雲吞麵表現濃厚興趣，會特別下單在酒店房間品嚐，而Yuna就希望吃到牛油餅乾。

提到新專輯《Born To Be》，成員這次均有solo曲演繹，她們坦言準備過程各有不同，但均是用心準備。

ITZY粉絲眾多，就今日蒞臨皇室堡支持的可見一斑，被問及若然對於剛接觸 ITZY 的人來說，如果要ITZY推薦一首歌曲給新認識的觀眾，她們會選擇哪首歌？ITZY隨即哼起《Not Shy》的歌詞和MIDZY互動數遍，氣氛熾熱！成員馬上以廣東話「多謝」加上拍手感謝粉絲合作支持。

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巡唱最後一站

至於巡迴演出時常搭乘長途飛機穿越世界各地，成員又會在機上做甚麼？ITZY笑言會在iPad上觀看電視劇或電影、品嚐飛機餐和睡覺渡過。

對於來到巡唱最後一站，ITZY再次向香港粉絲表達感謝，逐一以廣東話答謝粉絲，Yura和Ryujin分別說出「我鍾意」和「好幸福」，叫粉絲尖叫連連。

而Yeji和Chaeryeong則以「心心」及「愛你哋」哄粉絲，成員們期望在演唱會上，與香港粉絲一起共度快樂的時光和留下美好回憶。活動尾聲，ITZY再向現場傳媒及粉絲揮手道別，並在歡呼聲及粉絲目送下離開，為是次活動劃上圓滿句號。

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