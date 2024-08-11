射鵰英雄傳之鐵血丹心劇透丨第1至5集劇情預告　此沙包上恩演郭靖黄蓉

▲ 《射鵰英雄傳之鐵血丹心》

TVB外購劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》改編自金庸名著，由此沙、包上恩、王弘毅、黄羿、周一圍、高偉光、何潤東、明道、孟子義、趙崢主演。

射鵰英雄傳丨第1集（12/8）

大漠上，江南七怪苦尋六年，終通過匕首找到郭靖，並收其為徒。郭靖資質愚鈍，經馬鈺傳授內功心法後，武功突飛猛進。郭靖獨自赴比武之約，巧遇乞丐裝扮的黃蓉。穆家父女比武招親，完顏康佔了便宜卻拒絕與穆念慈成親…

射鵰英雄傳丨第2集（13/8）

郭靖看不慣完顏康欺負穆家父女，出手教訓，卻不是他對手，幸得王處一相助。王處一中了毒砂掌，所需藥材卻早已被人買光。郭靖與黃蓉河邊相見，看她一身女裝才知她身分。二人夜闖王府找藥材，發現穆家父女被關在牢中。

射鵰英雄傳丨第3集（14/8）

完顏康騙包惜弱說穆家父女已走，郭靖取藥被大蛇襲擊，為保命吸光蛇血後，去救穆家父女得悉穆易是楊鐵心，包惜弱來放人卻沒認出眼前人。黃蓉偷聽完顏洪烈等人對話被發現，憑機智化解，包惜弱向完顏洪烈問起當年之事。

▲ 《射鵰英雄傳之鐵血丹心》

射鵰英雄傳丨第4集（15/8）

被追殺的郭靖和黃蓉情急之下跳下枯井，竟遇見梅超風，黃蓉用黃藥師的名頭哄騙梅超風保護他們。完顏康得知其生父是楊鐵心，無法接受現實。完顏洪烈調動士兵包圍眾人，楊鐵心不忍連累別人選擇自殺，包惜弱也隨他而去。

射鵰英雄傳丨第5集（16/8）

安葬了楊鐵心夫妻後，丘處機與江南六怪讓郭靖娶穆念慈，郭靖不肯，被追問出心上人就是黃蓉時，六怪逼郭靖發誓不再與黃蓉來往，黃蓉突然出現，並趁亂拉著郭靖離開。穆念慈收留了落魄的楊康，楊康被穆念慈的氣節折服。

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