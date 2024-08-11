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多啦A夢展｜免費展區落幕　多啦A夢收費區最後門票周一發售【即睇發售安排】

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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多啦A夢展免費區尾場，多啦A夢與4主角驚喜現身。（朱永倫攝）

全球大型展覽「100%多啦 A 夢 & FRIENDS」巡迴特展香港站開幕將近1個月，免費展區今日（11日）最後一日開放，主辦單位安排「多啦A夢」及4位主角驚喜現身展區，與市民旅客揮手道別，引來現場大批粉絲包圍。另外，主辦單位公布周一(12日)下午6時，將再在網上發售本周五(8月16日)收費展區全日門票。

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展覽於7月13日開幕，至8月11日共展出30日。分為免費區及收費區，呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，包括有全球最高達12米的充氣多啦A夢，吸引不少港人及遊客到訪打卡；至於位於尖沙咀商場K11 MUSEA 6樓的收費展區，將如期於下周日（18日）結束展覽。

主辦單位今日安排了4場「感謝祭」慶祝，多啦A夢將與4位好友現身星光大道及尖沙咀海傍的免費展區，向在場觀眾道謝，每場長約15分鐘。

鑑於本港七、八月天氣多變，更是颱風季節，主辦單位原預留了收費展區8月16日(本周五)全日門票，用作補償因天氣暫停開放而未能進場的觀眾，惟因天公造美，未有需要因天氣停開，為讓更多粉絲可入場參觀，主辦單位宣布於周一(8月12日)下午6時，透過KLOOK公開發售8月16日收費展區全日門票。

8月11日 舉行4場「多啦A夢與好友」感謝祭

上午 10 時；下午1時；下午4時；下午7時

至於位於尖沙嘴商場K11 MUSEA 6樓的收費展區，將如期於下周日（18日）結束展覽。

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