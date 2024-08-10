  • 31°C
香港時間 : 2024810日 (六) 19:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美容事故｜50歲婦內地自行注射網購肉毒桿菌針懷疑中毒　內地出院後返港再求醫

社會

發布時間： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

衞生防護中心調查一宗肉毒中毒疑似個案。（資料圖片）

一名50歲女子在內地自行注射美容產品後，懷疑肉毒桿菌中毒，衞生署衞生防護中心今日（10日）公布正調查個案。

中心表示，根據病人提供的資料，她於7月16日在朋友深圳家中自行注射從網上購買的肉毒桿菌毒素，其後事隔5日、自7月21日起出現吞嚥困難、發音困難、雙眼局部下垂、面部肌肉無力和四肢無力，遂於7月24日到深圳一醫院求診，無須入院，但於同月27日因徵狀持續再到同一醫院求診，同日入院，經治療後於28日出院。

惟直至昨日（8月9日），該名女患者因徵狀持續，到廣華醫院急症室求診，同日入院接受治療，目前情況穩定，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。中心已將個案通報內地有關當局，流行病學調查仍在進行中。

衞生署提醒市民，在本港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，倘於香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業，一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射，如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

美容產品 廣華醫院 衞生防護中心 衞生署 美容 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

運動員母校｜解構雙金「劍神」張家朗母校　直資林大輝中學奧運健將搖籃
運動員母校｜解構雙金「劍神」張家朗母校　直資林大輝中學奧運健將搖籃
無國界醫生｜港護士赴加沙救援親睹孕婦胎死腹中　心痛3歲女童被性侵：停火是唯一出路
無國界醫生｜港護士赴加沙救援親睹孕婦胎死腹中　心痛3歲女童被性侵：停火是唯一出路
退役悲歌丨中國「乒乓王子」孔令輝 退役任教練陷醜聞隱身8年 50歲仍單身滄桑樣貌曝光
退役悲歌丨中國「乒乓王子」孔令輝 退役任教練陷醜聞隱身8年 50歲仍單身滄桑樣貌曝光
急症室最長等候時間（08月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月10日 時間16:05）
唐詩詠與「翻版洪天明」Rico同遊日本斷正？ 　Natalie坦言：玩得好開心
唐詩詠與「翻版洪天明」Rico同遊日本斷正？ 　Natalie坦言：玩得好開心