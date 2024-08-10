美容事故｜50歲婦內地自行注射網購肉毒桿菌針懷疑中毒　內地出院後返港再求醫

▲ 衞生防護中心調查一宗肉毒中毒疑似個案。（資料圖片）

一名50歲女子在內地自行注射美容產品後，懷疑肉毒桿菌中毒，衞生署衞生防護中心今日（10日）公布正調查個案。

中心表示，根據病人提供的資料，她於7月16日在朋友深圳家中自行注射從網上購買的肉毒桿菌毒素，其後事隔5日、自7月21日起出現吞嚥困難、發音困難、雙眼局部下垂、面部肌肉無力和四肢無力，遂於7月24日到深圳一醫院求診，無須入院，但於同月27日因徵狀持續再到同一醫院求診，同日入院，經治療後於28日出院。

惟直至昨日（8月9日），該名女患者因徵狀持續，到廣華醫院急症室求診，同日入院接受治療，目前情況穩定，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。中心已將個案通報內地有關當局，流行病學調查仍在進行中。

衞生署提醒市民，在本港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，倘於香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業，一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射，如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。

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