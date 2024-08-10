蛟龍號訪港｜ 中國「深海一號」攜「蛟龍號」9月23至25日訪港

▲ 「深海一號」大洋綜合科考船攜「蛟龍號」載人潛水器將於9月23至25日首次訪港。（中銀香港提供圖片）

中國「深海一號」科考船攜「蛟龍號」載人潛水器今日（10日）舉行西太平洋國際航次啟航儀式，並宣布計劃返航期間，將於9月23至25日停靠香港，為「蛟龍號」首次訪問香港，也是國家深海大洋領域科考船時隔18年再訪香港。

香港科技大學受託統籌及舉辦訪問活動。科大副校長汪揚表示，2024西太平洋國際航次是「數字化深海典型生境」（Digital DEPTH）計劃的首個國際共用航次，將圍繞西太平洋海山開展生物多樣性及連通性調查，科大對於有幸參與國家大科學計劃及籌劃「深海一號」科考船攜「蛟龍號」返航期間的訪港活動感到自豪。

中銀香港副總裁陳文表示，中銀香港十分榮幸能夠支持是次返航訪港活動，適逢國慶75周年，希望透過支持一系列訪港活動，讓本地相關科研人員及青年人更深入瞭解海洋保育的重要性，並透過與航次人員交流，認識國家在深海大洋事業的發展，以及在深海科學研究和國際治理領域的影響力和競爭力；同時啟發本地年青人探索多元的發展路向，為將來投身國家的深海大洋事業作好準備。

▲ 啟動儀式在香港中銀大廈連線青島舉行。（中銀香港提供圖片）

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