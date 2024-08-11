江旻憓｜江旻憓今日馬會履新 首開腔回應碩士論文爭議

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓回港後宣布退役，並加入馬會成為對外事務助理經理，於今日（11日）履新，帶領一班「共創明『Teen』計劃」成員參加杭州學習團。她首度開腔回應碩士論文爭議，指「論文就係一篇碩士論文，我有指導老師」。

江旻憓上周日（4日）在社交平台宣布退役，馬會公司事務執行總監譚志源兩日後宣布，江將加入馬會，並於今日（11日）履新。她與直屬上司譚志源等今早帶領學習團出發往杭州。

譚志源指，該職位今年年初公開招聘，主要負責政府、政黨、立法會、區議會及地方團體與馬會業務上聯繫。他表示馬會今年年初已接觸江旻憓，她當時已完成筆試、面試，內部均認為她相當適合該職位，惟在奧運前兩個月，決定先讓她備戰奧運，最終在她贏得金牌後，馬會再再向她查詢意願是否仍想加入馬會。

江旻憓奪獎後，她在中國人民大學法學院碩士論文稱2019年社會事件令「一國兩制」失效而惹起爭議。譚志源稱，他所接觸的絕大部分意見都為江旻憓奪金感到高興，又指加入賽馬會服務符合江心願。他又說，有留意到特區官員一致支持、鼓勵江轉任新工作。

對於論文爭議，江則僅稱「論文就係一篇碩士論文，我有指導老師。」

江旻憓表示，目前已退出香港體育學院的全職運動員資助計劃，指「我哋運動員唔唞」，故在退役後即投身新工作。她表示，期待任職新工作後，可盡快建設更美好社會，「所以好想返工、好想學習，因為有太多嘢要學，馬會有好多對建設更美好社會嘅事情都好想投入，好多謝佢哋畀機會我學習。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】