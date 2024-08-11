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江旻憓｜江旻憓馬會履新　首開腔回應碩士論文爭議

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓回港後宣布退役，並加入馬會成為對外事務助理經理，於今日（11日）履新，帶領一班「共創明『Teen』計劃」學員參加杭州學習團。她首度開腔回應碩士論文爭議，指「論文就係一篇碩士論文，我有指導老師」。

江旻憓上周日（4日）在社交平台宣布退役，馬會公司事務執行總監譚志源兩日後宣布，江將加入馬會，並於今日履新。她與直屬上司譚志源等今早帶領80多位學員出發往杭州，五日四夜考察當地創科企業、運動員訓練基地等。

譚志源指，該職位今年年初公開招聘，主要負責政府、政黨、立法會、區議會及地方團體與馬會業務上聯繫。他表示馬會今年年初已接觸江，她當時完全通過筆試、面試的人事招聘程序獲得此職位，內部認為她相當適合該職位，但在奧運前兩個月，決定先讓她備戰奧運，最終在她贏得金牌後，馬會再詢問她的意願，最終促成此事。

江旻憓奪獎後，她在中國人民大學法學院碩士論文稱2019年社會事件令「一國兩制」失效而惹起爭議。譚志源稱，他所接觸的絕大部分意見都為江旻憓奪金感到開心，留意到特區官員一致支持、鼓勵江轉任新工作。他又說加入賽馬會服務符合其心願。

對於論文爭議，江旻憓則僅稱「論文就係一篇碩士論文，我有指導老師。」

江又表示，目前已退出香港體育學院的全職運動員資助計劃，指「我哋運動員唔唞」，故在退役後立即投入新工作。她表示，期待任職新工作後，可盡快建設更美好社會，「所以好想返工、好想學習，因為有太多嘢要學，馬會有好多對建設更美好社會嘅事情都好想投入，好多謝佢哋畀機會我學習。」

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