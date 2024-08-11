鄭中基事件丨鄭中基發聲明後首現身澳門開騷　邀歌迷大合唱《無賴》：我哋唔賣慘

▲ 鄭中基宣布與何慶湘終止合作，以及公布自己酗酒後，首度出席公開場合。

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，以及他因情緒問題，完成演唱會後暫停休息引起網民討論。

而鄭中基早前並透露，完成澳門舉行的音樂會和9月底高雄演唱會後要「暫離開好作休息」。在昨日（8月10），鄭中基到澳門舉行《鄭中基My Only One音樂會》，也是他發出聲明後首度出席公開活動。

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鄭中基事件丨感謝聽眾支持

鄭中基在會上獻唱《人若然忘記了愛》等多首經典曲目，當他唱《絕口不提! 愛你》更稱：「想你哋知道，無論點樣都好，因為有你哋嘅支持，我先可以喺度唱歌。多謝你哋。」而台下報以掌聲。

之後，鄭中基不忘幽默地笑問：「我相信好多人認識我啦，咁我想問有冇人唔係聽我啲歌識我，而係睇戲識我㗎！」不少觀眾即場回應稱：「有！」

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鄭中基事件丨全場大合唱《無賴》

在Encore環節，鄭中基首本名曲《無賴》時，更邀請現場歌迷全場大合唱，唱畢此歌時他說：「我想再次喺度多謝大家，今日嚟支持我。我嘅歌迷都知道我好多歌都好慘㗎！另外我有朋友同我講，你將最勁最grand嘅歌擺最尾！咁但係嗰啲歌都好慘，我唔想大家慘住離場，所以今晚最後一首歌，我哋唔賣慘，我《My Only One》。」

在演唱會結束後，鄭中基亦與眾工作人員在後台大合照留念，他在合照中舉起手指公並做出搞鬼表情，「機動電視台RTV」也在社交平台轉載此張照片。

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