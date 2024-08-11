  • 31°C
香港時間 : 2024811日 (日) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ANSONBEAN自資5位數字拍片化身狼人　楊雅文撐場參演合力對付Deadpool

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

ANSONBEAN自資5位數字拍港版「死侍與狼人武打篇」短片。

Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）全球票房已逼近10億美元大關，勢不可擋。而這股Deadpool熱更觸發了ANSONBEAN的神經，在電影未上映時已埋手籌劃港版「死侍與狼人武打篇」短片，融合中國武術格鬥，ANSONBEAN化身「狼人」，與武術指導Ace 化身的「Deadpool」互相鬥法。

短片共有3集，真功夫加上後期CG特效，並找來《填詞L》視覺特效總監梁仲文操刀特效製作、攝影師Quinton拍攝，播映後吸引數百萬觀眾瀏覽，連美國舞蹈家Fik-Shun Stegall、Jean Robert Toussaint與Jennings Brower等網絡名人也留言大讚「Awesome」。

ANSONBEAN街頭拍《IMPATIENT》MV　陳毅燊除外套騷肌引圍觀者歡呼

點擊圖片放大
+5
+4

楊雅文撐Anson義務演出

這次是ANSONBEAN自資5位數字的項目，身兼創作、導演兼主演的他，主要是一圓自己Marvel忠粉與武打的慾望，而為了慳上製作費，他與Ace分別在街頭、動漫節與電競場取景，他們又自度招式，更親身上陣，亳不錫身的動作表演，令街頭圍觀的市民嘆為觀止。

昨天，ANSONBEAN發布短片的結局篇，找來「泰妹」楊雅文聯合對付Deadpool，有10年武打根底的泰妹為支持Anson義務演出，楊雅文說：「佢咁有心機整，都恭喜佢。我一向都想拍呢類武打嘅短片，但係我唔識統籌，同埋未有一個契機畀我，我哋有少少武術底子，可以隨時都喺街度就使出嚟，拍呢類片唔需要過重重難關，唔需要casting、唔需要保持身型 ，純粹拍自己想拍嘅嘢，拍出嚟短短幾秒嘅reels就可以inspire到觀眾，可以表現到自己嘅身手，我都好鍾意、好enjoy。」

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

ANSONBEAN任美容中心代言　預告下半年推出新歌新碟新劇
12:22 2024/05/23
ANSONBEAN任美容中心代言　預告下半年推出新歌新碟新劇
ANSONBEAN街頭拍《IMPATIENT》MV　陳毅燊除外套騷肌引圍觀者歡呼
13:31 2024/03/27
ANSONBEAN街頭拍《IMPATIENT》MV　陳毅燊除外套騷肌引圍觀者歡呼
Ansonbean承認與張天穎Jaime拍拖　力讚女友：佢靚有才華好cute
10:28 2024/02/29
Ansonbean承認與張天穎Jaime拍拖　力讚女友：佢靚有才華好cute

你可能感興趣

ANSONBEAN任美容中心代言　預告下半年推出新歌新碟新劇
12:22 2024/05/23
ANSONBEAN任美容中心代言　預告下半年推出新歌新碟新劇
ANSONBEAN街頭拍《IMPATIENT》MV　陳毅燊除外套騷肌引圍觀者歡呼
13:31 2024/03/27
ANSONBEAN街頭拍《IMPATIENT》MV　陳毅燊除外套騷肌引圍觀者歡呼
Ansonbean承認與張天穎Jaime拍拖　力讚女友：佢靚有才華好cute
10:28 2024/02/29
Ansonbean承認與張天穎Jaime拍拖　力讚女友：佢靚有才華好cute
ANSONBEAN 歌手 超級英雄片 荷里活 Marvel 網絡熱話 電影

最高瀏覽

賈思樂稱鄭裕玲為可信賴好朋友　Louie：DoDo應承了就一定做到最好
賈思樂稱鄭裕玲為可信賴好朋友　Louie：DoDo應承了就一定做到最好
急症室最長等候時間（08月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月11日 時間12:05）