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迪士尼擴建｜香港迪士尼擴展Marvel主題園區　預告「蜘蛛俠」加入新科技館

社會

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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香港迪士尼樂園公布擴展Marvel 主題園區及全新概念圖。（香港迪士尼樂園度假區圖片）

香港迪士尼樂園度假區宣布擴展Marvel 主題園區，預告「蜘蛛俠」將加入。

迪士尼體驗主席戴明哲（Josh D’Amaro）在美國加州舉行的 D23 迪士尼全球粉絲大會，公布了香港迪士尼樂園新階段擴展計劃中的全新 Marvel 主題 延伸區域及當中的遊樂設施，並首次展示其概念圖。

迪士尼在新聞稿提到，現有的史達科技展將擴建全新科技館，展示他們一系列最新的發明和技術。當中 「蜘蛛俠」主角彼得．柏加是最新加入史達工業的實習生，他將負責為大家介紹科技館中展示的新突破。然而，蜘蛛俠的出現卻引來最難對付的敵人。彼得需要更多的協助，在保護他的新技術的同時，拯救被捲入了決鬥旋渦中的賓客。

迪士尼指，剛公布的全新項目將會是香港迪士尼於明日世界 Marvel 主題擴建的第三步曲，是一個全新的延伸區域，為賓客提供娛樂、購物及餐飲體驗。此項目將進一步擴大 Marvel 超級英雄宇宙於香港迪士尼的規模，吸引更多世界各地的粉絲，對抗 Marvel 宇宙當中來自不同故事的邪惡組織。

香港迪士尼現有的 Marvel 主題遊樂設施，包括兩個香港迪士尼獨有的遊樂設施鐵甲奇俠飛行之旅和蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻，分別於 2017 及 2019 年落成，開幕至今已接待超過數百萬名賓客。

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