法證先鋒VI丨第1集至5集劇情預告　星柏解開沙井藏屍案謎團

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤參演，「滅罪鐵三角」法證部高級化驗師余星柏（黃宗澤飾）、重案組高級督察井浩然（袁偉豪飾）及法醫科高級醫生范佩清（蔡潔飾），帶領各自的精英團隊，調查不同離奇命案。

法證先鋒VI丨第1集 （12/8）

法證部高級化驗師余星柏和霍寶英在日本舉行婚禮，度過愉快時光，詎料波折橫生；重案組高級督察井浩然亦準備與譚倩雯結婚，怎料……

年輕男子從天橋自殺，死在車輪下，星柏懷疑死者並非自殺。法醫科高級醫生范佩清修補遺體時有發現，星柏透過實驗，找出真相。網絡主播凌詩蕙在荒廢工廠大廈發現屍體，證據顯示死者黃樹森由天台墮下，插穿帳篷再跌在垃圾箱旁，似乎是因欠債自殺，星柏進行實驗後，卻發現疑點重重。

法證先鋒VI丨第2集 （13/8）

星柏認為天台墮樓案的案情殊不簡單，進行測試後證明他的推斷的確有可能！警方接報，貨車司機在車斗內有重要發現，與天台墮樓案有關，隨著更進一步的發現，謎團逐步解開。

星柏與寶英的弟弟霍寶樂在家中的露台用天文望遠鏡觀星，鄰居苗娜娜懷疑二人偷拍自己，鬧出笑話。范佩清發現死者黃樹森生前曾被毒打，井浩然與手下亦查到不少線索。探員王靜與喬偉斌往找財務公司的老闆陳勝飛協助調查，勝飛反抗，偉斌遇襲受傷……

法證先鋒VI丨第3集 （14/8）

佩清往診所配藥，意外遇到酷似故人的醫生冼陽。國際名模苗娜娜的經理人可樂告假前赴澳門，娜娜發現自己被跟蹤，遂向星柏尋求協助，更主動往星柏住所暫避。

另一方面，星柏每星期都會飛到日本，鍥而不捨為某件事而努力。

有市民向警方提供航拍片段，內有重大發現，浩然等人認出片中人，經盤問後終於得知黃樹森的死亡真相。

浩然、偉斌與王靜發現有賊人搶劫，遂去追捕賊人。浩然其後發現偉斌受傷，倒臥地上……

法證先鋒VI丨第4集 （15/8）

名模苗娜娜心絞痛，卻找不到所需的藥物，求助無援，幸而遇上鄰居余星柏。星柏幫她買到特定的藥，娜娜着星柏為她保守秘密。

吳書婷偕兒子喬曉明搬到井浩然家暫住，浩然悉心照顧二人。一個沙井傳出惡臭，星柏等人到場調查，發現沙井內有屍體！

沙井證實無沼氣後，星柏下屬方凱欣與法醫范佩清穿上保護衣，在消防員協助下游繩落井查看，發現沙井淤泥上倒插著一具頭下腳上的屍體……另一方面，佩清在公園跑步時，再次遇上冼陽。

法證先鋒VI丨第5集 （16/8）

佩清為沙井發現的死者陳偉解剖，因屍體上半身及下半身的腐爛程度相差甚遠，難以推斷死亡時間。星柏想到在法證實驗室模擬沙井的環境，並「找幫手」進行實驗。

實驗得出準確的死亡時間，但死者陳偉如何進入沙井，身體卻沒有表面傷痕，仍令人費解！星柏獲寶樂幫忙，得到通往沙井的下水道平面圖，他着下屬凱欣、程朗到大明渠進行實驗，期間卻有意想不到的發現……

星柏等人解開沙井藏屍案的謎團，真相令人唏噓。

最新影片推介：袁偉豪專訪

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