巴黎奧運｜馬龍4屆攬6金創隊史　宣告揮別奧運：「最後一舞」

▲ 國家隊馬龍（右）4屆奧運攬6金創隊史，宣告揮別奧運：「最後一舞」。（新華社圖片）

上周五（9日）巴黎奧運乒乓球男團決賽，中國以3比0戰勝瑞典奪金，實現五連霸，也成就35歲的馬龍出戰4屆奧運合共收穫6面金牌，是奪得奧運金牌最多的國家隊運動員。

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馬龍賽後宣布將與奧運賽場告別，形容今次是自己在奧運的「最後一舞」，「這是一個完美的經歷，這種感覺是非常驕傲、非常幸運、非常自豪的」，但他今後仍有可能在國際賽場上亮相。

他表示，東京奧運後，沒有想到有一天還會站在巴黎的賽場上，對此感到非常高興，「這三年當中，我覺得確實從無論是從心理上還是從技術上還是得到了很多鍛煉」，認為不光是靠自己的努力奪得這面金牌，身邊的同伴亦非常重要，「身邊還有世界上實力最強的兩個隊友，大家能夠共同去為這個目標去努力，我覺得我還是非常幸運的那一個」。

對於成為史上奧運金牌最多的中國運動員，他表示，沒有想那麽多，相信未來還有人破這個紀錄；對於運動員職業生涯的退役，馬龍稱要再想想，將來不排除會做教練，但暫時未有計劃。

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