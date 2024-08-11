巴黎奧運丨陳藝文超流利英語全靠自學　媽媽孫銘茵吃驚：女兒怎麼英語這麼棒？

▲ 國家隊陳藝文在巴黎奧運女子3米板跳水奪金牌。（新華社）

【陳藝文/堅妮/昌雅妮/巴黎奧運/跳水/3米板/國家隊】巴黎奧運跳水女子3米板決賽由國家隊陳藝文奪金，,至於銀、銅牌分別由澳洲選手堅妮（Maddison Keeney）和國家隊另一選手昌雅妮獲得。

雖然在比賽場上陳藝文、堅妮及昌雅妮都施渾身解數爭第一，但她們實際十分老友，在她們個人社交平台有大量3人合照，私下十分老友。

當日賽後等待上台領獎前，陳藝文與堅妮更是雞啄唔斷，工作人員上前提示即將舉行頒獎禮，她們才稍停下來，不久之後又再繼續交談。

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巴黎奧運丨陳藝文外語好人緣佳

事實陳藝文人緣不俗，因為她跳水叻之外語言能力也十分強，因此與各國選手都能溝通成好友。

早前陳藝文在個人3米板項目奪金前，在女子雙人3米板奪金，當日陳藝文更「公主抱」拍檔昌雅妮，身旁獲得銀牌的美國選手曲克（Kassidy Cook）張開大口，似乎相當驚嚇成網上熱話，曲克與拍檔貝根（Sarah Bacon）早前受訪時便大讚陳藝文和昌雅妮，稱：「我們超愛她們，她們太有意思了，陳藝文的英語非常好，所以我們可以很好地交流，昌雅妮是我見過最好的、最甜的女孩之一。」

陳藝文奪金後更分別以普通話、廣東話和英語受訪，一口流利英語讓不少網民讚賞，甚至連陳藝文的媽媽孫銘茵也稱意想不到，被女兒「嚇到了」。

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巴黎奧運丨每晚看英語劇

現年25歲陳藝文在海南海口出生、在廣東長大，因此懂得說廣東話並不奇怪。至今她的一口英語竟靠自學，據《新華社》報道指，陳藝文媽媽孫銘茵表示在女兒14、15歲出國比賽後意識到英語的重要性，稱：「出國了，就覺得自己一定要懂英文，就叫她的姐姐把學習的英語書寄給她。」

雖然運動員訓練時間十分長而且辛苦，但陳藝文把握跳水訓練和比賽外的空餘時間自學英語，有一定英語能力後每天晚上看英語電視劇，孫銘茵説：「我們知道她在學英語，但都不知道她英語這麼棒。是看到她講英文的視頻，一下子把我們嚇到了，我女兒怎麼英語這麼棒？我都不知道！」

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