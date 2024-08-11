超市優惠｜本周兩大超市筍貨　焦點：Meadows筒裝薯片平均$9/件

本周兩大超市繼續推優惠商品，包括Meadows 各款筒裝薯片 130克 買2送1 ，平均$9/件；同款同價錢防曬產品買一送一；雪碧檸檬青檸/無糖檸檬汽水/ 芬達橙汁汽水/ 玉泉＋C有氣檸檬味飲品 8x330毫升 $26/排。百佳出前一丁即食麵5包裝平均每件$16.9，較惠康平均每袋$18.9平。

惠康

今個星期買以下產品可享超值會員價：

Meadows 各款筒裝薯片 130克 買2送1 ，平均$9/件

Haagen-dazs 馬卡龍系列家庭裝雪糕 420毫升 $49/杯

雪碧 檸檬青檸/無糖檸檬汽水/ 芬達橙汁汽水/ 玉泉＋C有氣檸檬味飲品 8x330毫升 $26/排

青島 4罐大罐裝 啤酒/清啤4x500毫升 $55/2盒，平均$27.5/盒

澳洲牛油果 $26.9/4個，平均$6.8/個

Meadows 全脂鮮牛奶/高鈣低脂牛奶飲品 1公升 $38/2盒，平均$19/盒

保利 脫脂牛奶 1公升 $15/盒

滴露 各款沐浴露孖裝 2x900/950克 $75/套

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$7.5就買到1支指定「可口可樂」公司樽裝有汽飲品，指定「可口可樂」公司產品包括： 「可口可樂」、無糖「可口可樂」、檸檬「可口可樂」、「雪碧」、 無糖「雪碧」 、「芬達」、「玉泉」 忌廉 500毫升、「玉泉」 梳打水410毫升樽裝有汽飲品。優惠期：9/8 – 15/8/2024

土耳其空運無花果（優惠期：只限3天 9/8-11/8/2024）、 美國安格斯牛肩眼扒、日本北海道業務用蝦夷扇貝、卡夫片裝芝士、獅球嘜純正粟米油3支裝、統一茶裏王無糖茶、出前一丁北海道小麥粉即食麵5包裝、萬樂珠糖、防曬產品及高樂氏消毒濕紙巾 都有優惠。優惠期：9/8-15/8/2024

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單一發票計算，買任何產品滿$100可加$55 換大裝女神西瓜，及加$50 換3件自然派 原味/海苔味果仁脆肉紙，優惠期只限3天 9/8 – 11/8/2024

買任何桂格燕麥早餐產品滿$43，送總值$27禮品，包括1包金象牌頂上茉莉香米1公斤（價值$16）及1支鷹嘜煉奶方便裝185克（價值$11）。桂格餅乾除外。單一發票計算，優惠不可與其他優惠同時使用。數量有限，送完即止。優惠期：9/8 – 15/8/2024

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百佳

星期五至日限定優惠

可口可樂/玉泉/雪碧/芬達汽水200毫升6罐裝-各款$58/3排，平均$19.34/排，優惠期至 11/8/2024。

得寶閃鑽4層衛生紙10卷裝-各款$75/2條，平均$37.5/條，優惠期至 11/8/2024。

Haagen-Dazs雪糕批三支裝/迷你雪糕杯四至六杯裝-各款 $120/2盒，平均$60/盒，優惠期至 15/8/2024

出前一丁即食麵5包裝-各款，日本版/北海道小麥粉版除外，$33.8/2袋，平均$16.9/袋，優惠期至 15/8/2024

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另外，買6件精選高露潔光感白/美白單支裝牙膏85-100克，隨機送出以下一款贈品：

屈臣氏 蘇打水/ 湯力水/薑啤/莫希托蘇打 330毫升 x 4

金象牌 茉莉香米 1公升

JAYEONPONG 洗潔精 490毫升

滴露 泡沫潔手液 250毫升

紡優美 洗衣珠袋裝 20粒

Tempo 紙手巾 18包裝

Tempo 四層袋裝面紙 4包裝

皇冠 棉柔舒適3層衛生紙 原箱27卷

買任何滴露清新 / 清爽 / 清涼 / 持久舒爽沐浴露系列，+$1換購寶礦力水特電解質補充飲料500毫升 (任擇一款) 及 送Max Fresh 清新口氣預防蛀牙冰凉薄荷牙膏160克 bit.ly/4cmax0F

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買Dove及LUX沐浴產品滿$69，送高潔絲 Blossom Spa透氣護墊梔子花特長24片 bit.ly/3AqqpSm

Dove及Lux優惠期至2024年8月22日。其他優惠期至2024年8月15日。需登入PNS網購以查看贈品優惠。贈品數量有限，送完即止。優惠以每張訂單計算。圖片只供參考。受條款及細則約束。

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