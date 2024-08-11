傳對兒子龐景峰與劉溫馨棒打鴛鴦　郭秀雲回應傳聞：真係得啖笑！

▲ 郭秀雲與龐景峰。（經濟日報圖片）

近日盛傳龐景峰與藝人劉溫馨拍拖數月，但因龐景峰母親郭秀雲對不接受劉溫馨，為免令母親不悅，所以一向大方公開戀情的龐景峰被迫低調，之前更有報道指兩母子行街，也黑面對待兒子。

對於連日來的傳聞，剛在印尼聯同一班海洋科學家一起潛水做科研的郭秀雲，看到近日報道表示: 「真係得啖笑! 」

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直言未見過劉溫馨

她稱一向不會回應關於兒子的戀情，但不想傳聞傳到大家當真，以為自己如此古板棒打鴛鴦，所以一次過回應: 「我第一次見劉小姐（劉溫馨）就是在周刊封面，才知與兒子傳聞拍拖，但實際未見過面，Andrew亦未帶過回家，所以又怎存在不滿意?況且個仔都30歲了，只要他自己揀就得，唔好次次都傳到阿媽黑面反對至會分手，我唔想呢啲花邊新聞關我事！」

郭秀雲稱身在印尼時，朋友傳來周刊封面給她，看後不禁笑出來，其他外國科學家還以為她在看水底片而如此開心。

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郭秀雲專注保育工作

郭秀雲透露因她創立的「海峰環保教育基金」亦是國際保育組織IUCN（世界自然保護聯盟）會員，她每年都與該會的海洋科學家及專家身負重任潛到水底。

去了解海底生態及生物情況，並且研究有否臨絕種生物等，大家再作研究及討論，而其88歲潛水師傅Dr.Sylvia Earle亦一起潛水，此行對她來說收獲豐富，更希望將來更多機會和市民分享保育重要性。

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