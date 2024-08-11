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財爺網誌｜陳茂波：將研究推動制度優化和創新　鞏固和提升香港國際航運中心

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 25 分鐘前

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港府上周五舉辦研習會，學習貫徹三中全會精神。（政府新聞處圖片）

港府上周五舉行研習會，由行政長官主持，與主要及高級官員學習貫徹三中全會精神，財政司司長陳茂波亦作分享。

陳茂波今日在網誌中透露，自己亦就未來工作中貫徹落實全會精神提出了思路。他指，《決定》明確提到香港戰略定位的部分，即圍繞「三個中心、一個高地」是香港未來必須做好的文章。

做國家深化金融改革過程「試驗田」、「防火牆」

國際金融中心方面，陳茂波說，未來要更深、更廣、更聚焦的交互發展：市場交投要更有深度；金融產品及其發揮的作用要更寬廣；籌融資的服務要更能滿足企業的需求；也要與不同地域有更多的交流互動，拓闊資金來源。他強調，香港有著「一國兩制」下「市場化」、「法治化」、「國際化」的優勢，金融市場既聯通內地、也連接世界，能為國家在深化金融改革過程中繼續發揮「試驗田」、「防火牆」角色，助力國家推動金融高水平對外開放。

陳又指，要充分發揮離岸人民幣業務樞紐的角色，未來透過加強離岸人民幣流動性、增加產品和風險管理工具、完善基礎設施、開拓新市場等方面，助力穩慎扎實推動人民幣國際化。

航運中心發展方面，陳指，智慧航運、綠色航運和航運相關的專業服務，都是我們重點着力的方向。他說：

過去幾年推出一系列推動航運業發展的稅務優惠措施，今年將展開進一步優化的研究。我們也會研究如何進一步推動相關制度的優化和創新，以鞏固和提升香港國際航運中心的地位。

貿易中心發展方面，陳茂波則指，越來越多內地企業尋求國際化發展，在海外增設生產線以更好服務全球市場，這當中將衍生更多新的貿易服務需求，為香港帶來更大的機遇。

2022年底至今  各項人才計劃批出21萬份申請

對於《決定》支持香港打造國際高端人才集聚高地。陳茂波說，自2022年底以來，各項人才計劃合共已收到逾34萬份申請，21萬份獲批，逾14萬申請人已抵港。陳茂波認為，只要目標堅定，思路清晰，繼續完善便利人才發展的政策和生活配套，必定能吸引更多國際高端人才，與本地人才攜手為香港高質量發展賦能，為國家新質生產力發展作貢獻。

陳茂波表示，國際政經環境複雜多變，香港的發展難免會遇到困難和挑戰，但與不少其他地區相比，香港始終優勢獨特、條件優越，在「一國兩制」這最大優勢下，只要我們因應不斷變化的內外環境，思變、求變，凝心聚力，奮發進取，香港的明天一定會更好。

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