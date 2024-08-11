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經濟發展｜梁振英：「轉」型升級要有捨才有得　一腳不能踏兩船

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 53 分鐘前

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全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍指示香港要把握機遇，銳意改革，主動作為。全國政協副主席梁振英晚上在社交平台發表逾1800字長文，談及旅遊、競爭、改革和產業政策。

梁振英稱，今天下午在山頂散步，山頂纜車總站附近人山人海，九成以上是內地遊客，包括幾個旅行團，附近兩個商場也是遊人如鯽，生意好的店舖包括快餐店和便利店，遊客買的都是即場吃喝的東西；手袋、化妝品、紀念品、服裝和運動鞋的銷情則很一般。

港中餐對內地市民無吸引力

梁振英說，自己近年有四成時間在內地各省市工作，指內地的發展和變化很快，內地來港遊客消費減少，和經濟大環境有關，但他認為，趨勢性的變化也有不少。

內地遊客過去在香港買的商品，現今大多數內地都有，價格逐步貼近香港，款式也追上香港，如果說香港免稅，海南省的免稅優惠也很有吸引力。更重要的是，內地的送禮（不管是合法或違法的）文化也發生了的變化。況且，經過長時間的消費潮之後，內地人民該有的都有了，而且消費行為逐步成熟理性，因此來港購物正在發生趨勢性和結構性的變化，這是我們需要面對的。

餐飲方面，梁振英說，明顯的感覺是內地的餐飲水平，無論是食材、烹調、服務和裝修都急速進步，價廉物美，性價比極高，因此香港的中餐對內地各地的市民來說，已沒有什麼吸引力。「當然香港的西餐、日本和韓國餐有沒有吸引力？有沒有競爭力？內地居民習慣不習慣，『美食之都』四個字怎麼理解，都是需要我們客觀面對的。」

梁振英又引述近日有報道指，香港有些建築師事務所已經開始要求員工放免薪假。他說，曾經一個時期，香港建築師在內地的設計業務量相當大，但隨着外國的建築師事務所在內地發展業務，更重要的是，由於內地的建築師也成長起來，香港建築師在內地的業務空間越來越窄。

港人赴內地穿州過省拍婚照  2萬元埋單

他又說，近日，還有一個新苗頭，即香港人到內地的景區拍結婚照。梁振英說，認識一對青年人，最近到內地青海省和甘肅省拍結婚照，兩日在兩省穿州過省八個景區的拍攝，動用四套婚拍服裝、一名攝影師、一名助理、一名化妝師和一部由當地司機駕駛的七人小客車，套餐費用只是人民幣11999元，連同兩人的來回路費，大概兩萬元左右。一對未婚小夫妻收到的是七張單獨用大相架鑲好的照片、貼上70張照片的大相簿，200張原照和50張修輯過的照片。

梁振英續指，香港的價格高，因為經營成本高，經營成本高，不外是經營場地的租金和人員的工資高。他認為，在這兩個問題上香港都有能力調整，而且不至於引發房地產市場和次生的金融問題。在工資問題上，也有辦法減低經營成本而不影響香港人的收入。

要求支付外勞工資中位數 制約勞力供應

梁振英同意香港經濟要「轉」型升級，但強調須有實際措施。

我的理解是，「轉」型要有捨才有得，一腳不能踏兩船；升級也是有捨才有得，一腳不能踏兩級。

他指，香港的生產要素是相對固定的，土地如是，勞動力也如是，形容近日放寬的輸入外勞政策是好事，但要僱主向外勞支付香港工資中位數就是繼續制約勞動力供應。梁振英續指，現已有共識的，就是要發展高端金融服務、航運服務和貿易服務，以及創新科技。但接下來就要決定、執行的是，往這些新產業「轉」型和升級的同時，要捨去什麼？梁振英說：

什麼叫「改革」，這就是執行改革、落實改革的一個方面。凡是改革都不容易，但改革成功，紅利極大。

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