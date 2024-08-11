巴黎奧運閉幕｜兩辦齊賀港隊獲佳績　李家超：續在政策、資源支持體育發展

▲ 兩辦齊賀香港在巴黎奧運奪得2金2銅。（資料圖片）

巴黎奧運今晚閉幕，港隊獲2金2銅佳績，港澳辦和中聯辦晚上分別向香港代表團發賀電。特首李家超、立法會主席梁君彥亦分別發文讚揚港隊表現。

港澳辦盼港運動員進一步激勵全體港人凝心聚力

港澳辦讚揚，中國香港代表團自強不息、頑強拼搏、開拓進取，生動詮釋了獅子山精神，展現了新時代香港青年奮力打拼、追逐夢想的精神風貌。希望他們以更加優異的表現，進一步激勵全體港人凝心聚力、砥礪奮進，全力拼經濟、謀發展。

中聯辦：書寫「劍指世界第一、雙劍同摘雙金」傳奇

中聯辦表示，香港運動健兒在賽場上表現出昂揚向上、頑強拼搏的優良作風，書寫了「劍指世界第一、雙劍同摘雙金」的傳奇故事，生動演繹了「打不死、摧不垮」的獅子山精神，為新階段香港推進高質量發展帶來了堅定信心和有益啟示，為香港凝心聚力注入了強大的精神力量。

李家超：高水平表現令全港市民引以為傲

李家超表示，每位香港運動員在奧運會舞台上盡展所長，全力以赴，高水平表現，令全港市民引以為傲。他又感謝教練和支援團隊的付出，以及體院、港協暨奧委會的支持，感謝本地大學及科研團隊協助提升運動員表示。

李家超續指，運動員巴黎奧運會的好表現，為香港體育發展注入新動力，令更多企業和市民支持香港運動員，同時帶動社會氣氛，鼓勵市民多做運動。特區政府會繼續在政策、設施和資源上支持香港體育發展。

梁君彥：立法會會促進港體育產業發展

立法會主席梁君彥亦在社交平台大讚港隊，形容香港雖是彈丸之地，但亦是追夢之都。除了讚賞獲得金牌的運動員，梁稱，其他港將雖然未能取得獎牌，但面對世界各地頂尖強手，依然全力拼搏，毫無懼色，可說雖敗猶榮。梁君彥表示，立法會定當繼續與政府和社會各界緊密協作，全力促進香港體育產業的發展，鼓勵更多香港運動員「奮鬥」、「突破」，薪火相傳，在未來的奥運場上繼續發光發亮!

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