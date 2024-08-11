台灣歌手龔言脩疑罹患鼻咽癌　睡覺停止呼吸2分鐘

▲ 龔言脩

現年28歲台灣藝人龔言脩加推出EP《惱羞成愛》，在日前記者會透露疑似罹患鼻咽癌，表示不久才動了扁桃腺及懸雍垂手術，一開始是因發現唱歌時會卡住，檢查發現有高機率是罹患鼻咽癌，現在定期都要定期覆診追蹤病況，他也透露復原期很痛苦，甚至睡覺的時候還會痛醒。

龔言脩表示，是因為他之前唱歌時發現某些音域無法達到，經過多次檢查後，發現自己患有睡眠呼吸中止症，且中止時間曾長達2分鐘，導致血氧量過低，所以不久前動扁桃腺及懸雍垂手術，可是醫生發現他的鼻咽淋巴有點腫，有癌變風險，因此去做檢查，若兩個血液反應是陽性就是鼻咽癌，而他真的檢查出有個呈現陽性，需要定期追蹤。

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由喉嚨痛到耳朵

他表示：「醫生發現我的鼻咽淋巴有點腫，怕是癌病變，所以叫我去檢查，如果有兩個血液反應是陽性，就是鼻咽癌，檢驗出來有一個呈現陽性。」

龔言脩稱，手術後的復原期十分痛苦，自己從喉嚨痛到耳朵，稱：「甚至在睡覺時會痛醒，不得不忍受嚴重的不適。」他還提到，手術後無法享受熱食，導致視覺上也變得更瘦。」

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