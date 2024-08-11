  • 31°C
香港時間 : 2024811日 (日) 18:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣歌手龔言脩疑罹患鼻咽癌　睡覺停止呼吸2分鐘

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

龔言脩

現年28歲台灣藝人龔言脩加推出EP《惱羞成愛》，在日前記者會透露疑似罹患鼻咽癌，表示不久才動了扁桃腺及懸雍垂手術，一開始是因發現唱歌時會卡住，檢查發現有高機率是罹患鼻咽癌，現在定期都要定期覆診追蹤病況，他也透露復原期很痛苦，甚至睡覺的時候還會痛醒。

龔言脩表示，是因為他之前唱歌時發現某些音域無法達到，經過多次檢查後，發現自己患有睡眠呼吸中止症，且中止時間曾長達2分鐘，導致血氧量過低，所以不久前動扁桃腺及懸雍垂手術，可是醫生發現他的鼻咽淋巴有點腫，有癌變風險，因此去做檢查，若兩個血液反應是陽性就是鼻咽癌，而他真的檢查出有個呈現陽性，需要定期追蹤。

點擊圖片放大
+5
+4

由喉嚨痛到耳朵

他表示：「醫生發現我的鼻咽淋巴有點腫，怕是癌病變，所以叫我去檢查，如果有兩個血液反應是陽性，就是鼻咽癌，檢驗出來有一個呈現陽性。」

龔言脩稱，手術後的復原期十分痛苦，自己從喉嚨痛到耳朵，稱：「甚至在睡覺時會痛醒，不得不忍受嚴重的不適。」他還提到，手術後無法享受熱食，導致視覺上也變得更瘦。」

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

鼻咽癌 歌手

最高瀏覽

賈思樂稱鄭裕玲為可信賴好朋友　Louie：DoDo應承了就一定做到最好
賈思樂稱鄭裕玲為可信賴好朋友　Louie：DoDo應承了就一定做到最好
急症室最長等候時間（08月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月11日 時間12:05）