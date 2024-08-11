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巴黎奧運丨朱凱婷成奧運主持五朝元老　「學霸港姐」不自敢自滿：繼續增值繼續學習

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

朱凱婷與鍾志光齊拍住上負責TVB巴黎奧運任主持。

TVB奧運開播至今，無論是巴黎特派專員或是直播間主持，表現均受獲讚，繼鍾志光、方力申後，近年成TVB大騷王的朱凱婷（Heidi）於巴黎奧運拍鍾志光做膽，憑其經驗豐富及專業評論，獲得好評。

於香港中文大學修讀企業傳播社會科學碩士的朱凱婷，精通多國語言，是「學霸港姐」一族，她多年來獲公司器重，除主持最高收視節目《東張西望》外， 亦是無綫御用「TVB大騷王」。

翻查資料，2012年郭晶晶同霍啟剛世紀婚禮，朱凱婷同曾志偉正是婚禮司儀，而據工作人員指朱凱婷每月擔任很多品牌活動司儀，搵真銀機會不絕，名符其實是無綫MC吸金女王。

巴黎奧運丨鍾志光親揭「不眠傳說」秘密　萬能鍾為新一代體育主持發聲

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巴黎奧運丨第五次主持奧運

而今屆朱凱婷亦爲奧運擔任主持，她日前在IG上載與香港運動員張家朗、何詩蓓及昔日跳水運動員郭晶晶、中國女排朱婷等合照，並慨嘆時間飛逝，透露自己已是第五次主持奧運。

她留言表示：

這幾天同鍾sir（鍾志光） 做節目，除咗欣賞現場緊張嘅賽事之外，亦會傾吓過去幾屆合作嘅點滴！這幾天翻睇舊嘅工作照，真係有莫名其妙嘅感動！時間過得太快，今屆已經係自己第五屆主持奧運，鍾Sir更加係第九屆！2008北京奧運第一屆開始，我學習做場外採訪運動員，遊走於場館及錄影廠；2012倫敦奧運採訪奧運場外的城市點滴；2016里約奧運， 2020東京奧運，到2024巴黎奧運，太多太多難忘嘅畫面。多謝鍾Sir及各位專家嘅指導，亦好開心同唔同嘅主持合作，感激觀眾嘅分享，令我喺主持奧運呢個路途上繼續增值，繼續學習，繼續享受！

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