巴黎奧運｜楊祖賜：香港運動員已達世界級水平　每月所獲薪酬合適

▲ 港協暨奧委義務秘書長楊祖賜。（資料圖片）

巴黎奧運本港時間星期一（12日）凌晨閉幕，港隊今屆至今取得2金2銅。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜今（11日）在電視節目中表示，從巴黎奧運表現所見，香港運動員已達世界級水平，並以游泳項目為例，指很多比賽的成績與其他地方的參與者相差很少，可見屬同一水平，而運動員的鬥心與其他國家運動員相比，則是有過之而無不及。他亦以張家朗等為例，指張家朗2016首戰奧運一早止步，但到東京及是次巴黎奧運均奪金，可見運動基礎訓練不斷進步，且認真學習及進取。與以前志在參與的性質有很大分別。

被問到江旻憓退役及何詩蓓未知會否再戰奧運會否影響港隊下屆成績，楊祖賜就稱，第二、第三梯隊的運動員正在冒起，本港的制度不只集中一、兩個運動員，有潛質的運動員都會有機會發揮。

對於部分全職運動員每月所獲的資助低於本港大學畢業生的平均月薪水平。楊祖賜就稱，雖然運動員所獲薪金不高，但其所有獲配的資源，如教練、醫療、住宿等，是一個相當高數字的投資，「嚴格來說，他是沒甚麼地方要花費」，認為已夠他們「很從容地做運動員」。

他又認為，政府投放在有「獎牌希望」項目的資源已經足夠，再增加的空間不大，如劍擊項目的訓練設備齊全亦已有最好的教練，運動員也有外出受訓吸收經驗的機會；他並認為香港不應只集中資源發展「劍擊之都」，因運動由個人興趣開始發展，其他運動同樣有很多人感興趣，只要運動員值得發展，港府便會協助。

近年亦接連出現個別體育總會選拔不公的質疑，楊祖賜稱，正檢視80多個體育總會的管治，預計未來兩個月會有方案出台，亦會與個別總會會面，討論如何做好選拔，透露「全民選拔」必是各體育總會要跟從的方向。

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