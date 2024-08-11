巴黎奧運｜李思穎出戰場地單車女子全能賽　以第20名完成賽事

▲ 李思穎。（港協暨奧委會圖片）

巴黎奧運最後一日賽事，港隊有港隊單車代表李思穎出戰場地單車女子全能賽，目標踩進前10名；全能賽分為4個回合，下午5時會先舉行全長7.5公里、共30圈的捕捉賽，5時57分就有配速賽，6時53將舉行淘汰賽，而最後一輪、共80圈的配分賽，就將在7時58分上演。

李思穎於捕捉賽未能突圍，在22名運動員中，以第19名衝線，獲得4分。第二回合配速賽，李思穎在未有得分下以13名完成，完成首兩回合後暫獲20分，排第18位。在淘汰賽，李思穎是第5位被淘汰的車手，排名第18，完成3個回合後獲得26分，總成績第18位。到最後一會合的配分賽，李思穎沒有分數進賬，最終以總分26分，排第20名完成賽事。

李思穎賽後接受訪問時失望哭泣，「已經好多人幫我，但我都踩成咁，對唔住」，她形容自己是次表現很差，除能力不足，戰術發揮也有問題，提到由首回合開始就一直位處龍尾，「唔知做緊咩，所以浪費好多體力」。她指，是次可以更加真正見識到所有強手的實力，希望繼續努力訓練，參加更多比賽，改善自己的體能和戰術上的應用。

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