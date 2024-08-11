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法證先鋒VI丨郭珮文處女劇遇男神黃宗澤緊張　林正峰與戴祖儀爭坐右邊位鬥貪靚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

TVB劇 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）保留「夢幻偵察鐵三角」：余星柏（黃宗澤飾）、范佩清（蔡潔飾）及井柏然（袁偉豪飾），亦加入了不少新元素，單是法證代表便有早前曝光的郭珮文（Juliana）飾演胡嘉嘉，戴祖儀（Joey）飾演的方凱欣及林正峰飾演的程朗等。

《法證先鋒6》更是郭珮文的處女劇，在劇中飾演余星柏下屬胡嘉嘉，除多以實驗袍/專業造型示人外，還經常站在黃宗澤（Bosco）左右邊重要位置。

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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

談到能加入《法證》大家庭，Juliana受訪時坦言非常感恩，並謂小時候已愛看《法證》：「我小學就開始看，沒想過有一天也有機會演出。」

至於首次踏入拍攝場地，Juliana坦言緊張：「因為知道自己沒有經驗，擔心拖大家後腿，也對演戲沒有任何頭緒。」並續指休息時候反而更緊張：「拍攝期間還是挺投入的，都試過因聽組員對白聽得太投入、差點忘記接下來要說的台詞。」Juliana又透露拍攝氣氛相當愉快，台前幕後都對她照顧有加：「所有人都真係好好好好，好照顧我。」

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

問到與Juliana最多對手戲的Bosco又有否特別關照她，笑言：「他會給我們營造一個很輕鬆的氛圍，也很照顧我們，都幫我減到壓，作為一個新人能和他合作真的很慶幸；他會教我們如何走位和顧及機位，如何記住台詞，例如除了背稿，更重要的是聽對手的對白），及如何放鬆自然投入角色等。」

她又直言對住Bosco崇拜多於緊張：「覺得Bosco是一個特別厲害的前輩，演戲很棒，能帶動大家，還很帥，哈哈！」

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨與戴祖儀互串玩提神

程朗、方凱欣則與刑警代表王靜（阮嘉敏飾）組成「小鐵三角」，3人各有記憶點，程朗是滿口理論的物理王、方凱欣是膽色過人的昆蟲專家，王靜是正義感爆棚的迷信「婆仔型」刑警，認真特別。

「小鐵三角」成員當中，以林正峰Niklas所需應付的對白最多最Kick口，談到背對白心得，Niklas笑言都是功多藝熟及爭分奪秒，並笑言全靠Joey鏡頭後經常與他玩互串幫助提神：「好多對白都係即背即拍，挑戰性好大，嗰幾日都係通宵嘅，但都好Enjoy好開心。其實都攰到一cut機就可以即刻瞓著，但又要忍住唔可以真係瞓著，因為要換機位嘅時間背下一場嘅對白。好彩有Joey同我互相窒下對方，否則好難捱（通宵）。」

Niklas又自揭與Joey都是貪靚王：「我同戴祖儀都係右邊面（上鏡啲），所以我哋會輪住睇吓邊個坐邊個右邊。」並透露某些場口對白至少20頁紙，難度頗高。

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法證先鋒VI丨蔣祖曼挑戰搞笑路線

除法證新成員，是集兩位男主角Bosco及袁偉豪均有新感情線，分別是飾演名模苗娜娜的蔣祖曼（Joman）及珠寶設計師吳書婷的傅嘉莉，當中以飾演硬朗專業人士見稱的Joman，這次將挑戰自己首度在劇集中行搞笑路線。

Joman受訪時坦言感激佳導賞識：「佳導搵我時同我講：『Joman，係時候試吓唔同嘅嘢喇喎，今次有個好好玩嘅角色畀你做。』雖然我做咗演員好多年，但我都有好多角色未試過，同埋我一路以嚟演嘅角色都唔係我嚟，雖然我個樣好似好專業，但其實真人唔係咁，所以我每次做功課都會失眠，擔心觀眾會唔會唔習慣唔鍾意。」 

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨與Bosco首度合作

談到《法證先鋒6》角色，Joman透露是一名自帶喜感、有信心兼自戀的超級名模，並笑謂與自己有少許相像：「佢都係睇落好硬淨，但其實係鱷魚頭老襯底，又有少少喜劇性質喺度，我好希望可以拎住呢份可愛。我個人都有喜感嘅，但因為我勁I（Introvert），要對住好熟嘅朋友先表現到出嚟。」

談到與Bosco首度合作，Joman笑言「初初好驚佢」：「因為佢做嘢好認真，睇落去好似好惡咁，但事實佢係超Nice，好感激Bosco拍攝時幫咗我好多，佢所有嘢都好快好準，又會主動畀意見我。」

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法證先鋒VI丨短時間激減15磅

除首度挑戰喜劇角色，是次亦是Joman拍劇以來最多靚衫著的一次，為了著出名模感，本身已算瘦底的Joman，更在短時間內激減15磅精益求精。

Joman謂：「我一接咗部劇第一樣嘢係減肥，因為至少外形都要說服到觀眾係Model先，所以唔可以畀自己有多餘嘅肥肉。準則係如果身邊人話我瘦咗好多，咁就唔啱喇，我目標係減到大家都要話我瘦得滯。今年年頭，大家都話我瘦得滯，嗰段時間應該係我人生最輕。但當我減完試造型，就好慶幸自己Keep咗弗，嗰啲衫真係有少少肉都著唔落，同埋有啲衫係設計師自己嘅Show Piece，由手袖、首飾到腳嘅配搭都係落足心思。」

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

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