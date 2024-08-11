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宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

李蘢怡當年《夜遊杜拜》唱到街知巷聞。

現年41歲的李蘢怡（本名：李亮頤，現名：李宜錚）當年憑著一首《夜遊杜拜》走遍香港樂壇，可惜推出一張唱片後無以為繼，過後轉後任職珠寶業。

過去數年努力朝著其夢想進發，大學畢業後獲英國皇家藝術學院錄取，修讀珠寶相關的碩士學位，早前李蘢怡更以其名作《夜遊杜拜》為題，推出作品展。

其實擁174cm身高兼魔鬼身材的李蘢怡（Tiffany）當年簽約東方魅力成為歌手，於2002年推出首張個人專輯，除大熱K歌《夜遊杜拜》外，與同期出道的陳文媛（Bobo）推出合唱歌《時光中飛舞》在當時也頗受歡迎。

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李蘢怡的《夜遊杜拜》是當年大熱K歌。

被誤會為李龍基女兒

另外，李蘢怡出道時，因名字跟資深演員李龍基相近，曾被誤會是父女，後來李籠怡否認，之後二人還大搞噱頭合唱《明天你是否依然教我》。

雖然李蘢怡早已退出幕前不再當藝人，但仍然保養得十分好，身材甚至更勝以前，她也十分大方，不時在社交平台騷驕人上圍及長腿派福利，而且配合她現時藝術家身份，當中福利圖都是性感中見型格。

近日，她去度假，再自拍一張比堅尼近照，雖然只得半身但仍可見豐滿上圍，外表身材不似41歲，堪稱中女天花板。

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