巴黎奧運丨外國媒體提早爆閉幕禮內容　湯告魯斯表演亡命跳傘【附閉幕禮舉行時間】

▲ 一直有指湯告魯斯將在巴黎奧運會表演亡命跳傘。

【巴黎奧運/閉幕禮/湯告魯斯/Billie Eilish/Snoop Dogg/Red Hot Chilli Peppers】巴黎奧運在今日（8月11日）是最後一個賽事日，閉幕禮將於香港時間周一凌晨3時舉行。閉幕禮除有代表團進場的環節外，亦有巴黎組委會以及與下屆主辦城巿洛杉磯交接的儀式。

雖然巴黎奧運閉幕禮內容一直保密，但有外國傳媒一直指荷李活影星「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）將在法蘭西體育館率特技人進行亡命跳傘表演。

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巴黎奧運丨藝術總監透露閉幕內容

此外，美國媒體Variety在報道指，閉幕禮演出會有電影《芭比》（Barbie）主題曲主唱，著名美國女歌手Billie Eilish、早已在巴黎奧運頻現身的饒舌歌手Snoop Dogg，以及久未見的搖滾樂隊Red Hot Chilli Peppers，亦據說有機會參與表演。

閉幕禮藝術總監透露，屆時演出名為「紀錄」，將令觀眾像置身於科學小說的夢中，進入沉浸式旅程，表演會由奧運的起源開始講起。

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巴黎奧運閉幕禮2024

巴黎時間：2024年8月11日晚上9：00

香港時間：2024年8月12日深夜3：00

地點：聖但尼體育場（Stade de France）

香港代表團持旗手：盧蔚豐﹑李思穎

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