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巴黎奧運｜中國韻律泳雙胞胎姊妹花奪金　新學年入讀教大教育博士中文班

社會

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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王柳懿和王芊懿在巴黎奧運韻律泳雙人賽奪金。（央視網圖片，由教大提供）

中國「雙胞胎姊妹花」王柳懿及王芊懿，先後在巴黎奧運韻律泳團體賽及雙人賽奪得金牌。兩姊妹早前已獲教育大學教育博士（中文班）錄取，並獲今年成立的專項傑出運動員獎學金，二人早前已完成入學登記手續，將於9月新學年成為教大學生，教大恭賀二人在雙人賽上再下一城，以完美表現再度強勢奪金，為中國取得本屆奧運會的第38面金牌。

王柳懿和王芊懿於今日（11日）凌晨舉行的韻律泳雙人項目中，以566.4783總分奪得冠軍；聯同8月7日的團體賽獲另一面金牌。教大提及，二人自8歲起開始受訓，但柳懿曾於5年前因傷病無法參賽，只有芊懿順利入選國家隊，並在東京奧運上登上領獎台；但二人最終仍能克服困難，贏得今天的歷史性勝利。

教大校長李子建表示，對於二人追求卓越，創造佳績，為國爭光感到十分自豪，並讚揚二人奮進的歷程，展現出了百折不撓的意志和矢志不渝的決心。他期望二人加入教大後，其頑強拼搏的精神能激勵其他教大生及更多年輕人為夢想而奮鬥，為實現目標全力以赴。

教大表示，二人將結合自己的運動專業，在攻讀博士期間進行更深入的理論探索和研究。教大將為兩名奧運金牌運動員提供支援，以助她們更好地適應校園生活。

2010年至今，教大已錄取近140名精英運動員入讀不同課程，今屆奧運會共有9名教大學生和校友獲參賽資格。教大表示，作為一所「精英運動員友好大學」，一直致力於為精英運動員提供特別收生機制和彈性學習配套，鼓勵運動員在運動專業和學術研究方面做雙軌發展；教大亦是首間與香港體育學院簽訂合作備忘錄的教資會院校，為精英運動員提供入讀大學和持續深造的機會。

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