巴黎奧運｜李家超祝賀運動員獲得歷史佳績　形容每位都是香港市民心中的英雄

▲ 李家超。（資料圖片）

巴黎奧運本港時間周一凌晨閉幕，行政長官李家超指，香港運動員在巴黎奧運會展示非凡力量，在4項運動項目中共取得2金、2銅的歷史佳績，是香港首次於同屆奧運取得多於一面金牌。而無論結果如何，每位運動員均充分展現出決心、毅力和意志，發揮專業態度和體育精神，讓其和港人深受鼓舞和感動，全港市民引以為傲，並形容每位運動員都是市民心中的英雄。他又肯定及感謝各教練、支援團隊、體院、港協暨奧委會和各體育總會的貢獻，以及感謝本地大學及科研團隊，以科研成果協助提升運動員表現。

他指，港府過去十多年積極投放體育資源，會繼續提供更多體育設施，包括將現有的一個體育館改建為專為劍擊訓練和比賽的設施，以及加快研究興建設有劍擊訓練及比賽設備的體育館和可舉辦國際級別比賽的游泳館。而作為香港歷來最大型體育基建項目的啟德體育園將於明年上半年啓用，更有力支援香港體育全面發展。

他又指，運動員的好表現，為香港體育發展注入新動力，令更多企業和市民支持香港運動員，同時帶動社會氣氛，鼓勵市民多做運動。特區政府會繼續在政策、設施和資源上支持香港體育發展。而短期內將會有多項重要體育賽事，包括本月底舉行的巴黎殘奧會及由粵港澳三地明年年底共同承辦的全運會等，相信社會各界會繼續支持香港運動員在賽事中發亮發光，展現不會放棄的香港精神。

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