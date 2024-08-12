巴黎奧運｜湯告魯斯型爆現身奧運閉幕禮　靚佬湯亡命演出完成不可能任務【有片】

▲ 湯告魯斯（Tom Cruise）型爆現身奧運閉幕式！

【巴黎奧運/閉幕禮/湯告魯斯/Tom Cruise】巴黎奧運在昨日（8月11日）是最後一個賽事日，閉幕禮將於香港時間周一（8月12日）凌晨3時舉行。閉幕禮除有代表團進場的環節外，亦有巴黎組委會以及與下屆主辦城巿洛杉磯交接的儀式。

荷李活影星「靚佬湯」湯告魯斯（Tom Cruise）帶來亡命演出，成為閉幕式當中一大亮點！

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巴黎奧運丨湯告魯斯亡命表演

閉幕式的會旗交接儀式後，進入「洛杉磯時間」表演環節，湯告魯斯就現身法蘭西體育場，從高空降落地面，獲在場的運動員熱烈歡迎，場面如嘉年華般！

湯告魯斯接過奧運會旗、騎上電單車離場後，就播放預先拍攝片段，就是湯告魯斯到機場登上貨機，穿著特工裝的他跳傘降落至荷里活山，奧運會旗經不同運動員「接力」，最後被送至海灘。

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