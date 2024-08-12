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日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【日本／地震／日本地震/南海海槽／防災／大阪／名古屋/海嘯/模擬地震災情/喪生】天佑日本！日本宮崎縣在上周四（8日）發生7.1級大地震，日本氣象廳首發南海海槽地震警報。日本電視台製作專題模擬災情，預警災情嚴重情況可波及各大旅遊區，如大阪、名古屋等，預料死亡人數可達32.3萬人，海嘯甚至可高逾30米，呼籲當地民眾要做好防災準備。

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專家預計未來一周或有大地震

綜合日媒報道，日本宮崎縣自上周四（8日）發生7.1級大地震後，當地氣象廳認為未來一周將會發生大規模地震的機率非常高，故此有日本電視台製作專題模擬災情，當中有專家解釋地震將會波及的地區及傷亡損毀程度。

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海嘯逾30米高 料32萬人喪生

政府地震研究委員會委員平田奈央教授估計，從靜岡到宮崎，預計地震強度將會達6級或更高，而且波及的地區範圍廣泛，如名古屋、大阪、愛知、下田等，海嘯高度可逾30米，死亡人數預計可達32.3萬人。

引起民眾恐慌 出現搶購潮

自地震警報發出後，被指定為「南海海槽地震防災對策推進區域」的地方開始出現搶購潮，民眾湧入超市、藥妝店、生活家居店、五金電器行購買飲用水，多間連鎖店貨架被清空，即時食品、卡式爐與煤氣瓶、固定家具的支撐竿及防滑墊等，也都成為熱賣商品。有店鋪表示，「地震消息傳出後，昨晚開始買水的顧客明顯變多，預計銷量將達到平時的10倍」。有官員呼籲民眾保持冷靜，無須過分驚慌。

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相關文章：南海地震︱日本宮崎縣7.1級地震至少12傷　氣象廳預警南海海槽或有大地震　311規模恐重現

遊日旅客防災須知

日本是不少人旅遊的首選地區，專家建議有計劃遊日的旅客應特別留意海嘯警報或地震資訊。據日本政府觀光局資料，建議遊日旅客可下載「Safety tips」應用程式，以接收最新的天氣警報或相關防災資訊。以下綜合地震及海嘯發生時的應對方法：

地震：

首要保護頭部，遠離有移動物體和高空墜物的地方。可視乎身處場所，藏身在大廳或者柱子附近，或結實的桌子等下方；若處於升降機內則盡快走出。當局建議，地震發生時留在室內會更為安全，切勿慌張地奔向屋外。

海嘯：

海嘯警告分為三個級別，當發出警報後盡量遠離水邊或河岸。觀察周圍人群的行動，有需要時到高臺或海嘯避難大樓中避難。警報解除後，盡快返回酒店或住宿場所，並留意最新消息。

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