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終極上訴｜黎智英等7人8.18參與集結提上訴　終院駁回上訴維持原判

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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吳靄儀今到終審法院聽取判決。(梁偉榮攝)

壹傳媒創辦人黎智英及資深大律師李柱銘等7人，涉於2019年8.18在維園組織及參與未經批准集結，經審訊後被裁定兩罪成。7人早前獲上訴庭撤銷組織一罪，參與一罪則維持原判，7人早前向終審法院就定罪提出上訴，終院今（12日）頒下判詞指，本港法庭不應跟隨英國最高法院的兩宗案例判決，認為香港和英國在處理人權挑戰的法律框架方面有不同之處，遂駁回上訴，維持原判。

7名上訴人為黎智英（76歲）、李卓人（67歲）、吳靄儀（76歲）、梁國雄（67歲）、何秀蘭（69歲）、何俊仁（72歲）及李柱銘（85歲），控罪指7人於2019年8月18日分別組織及明知而參與一個違規《公安條例》下進行的公眾遊行。

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是次上訴議題為，終審法院應否採納英國最高法院Ziegler案等兩案中，具說服力但對終院沒有約束力的判例？如採納，法庭應在甚麼情況下進行「執行相稱性」的評估。

終院法官於判詞裁定本港法庭不應跟隨英國兩宗案例的判決，認為兩個判決源自有別於香港的法律背景，當中包含與本港無關的法制特點。

法官強調，香港和英國在處理人權挑戰的法律框架方面有不同之處，本港法庭可宣告違憲的條款或其他規定為無效及將其廢除。然而，在英國被宣告爲不符合人權的條款，仍會被視爲有效的法律繼續執行，因此兩地於評估限制的相稱性時，可能會出現不同的問題和考慮。

法官指，各上訴人就《公安條例》（第245章）第17A(3)(a)條的憲法挑戰既被裁定為不成立時，各人未有就警務處處長反對遊行提出憲法挑戰，而他們針對定罪的事實基礎之上訴亦已被駁回。終院考慮所有因素後，一致駁回各上訴人的上訴，維持原判。

7人早前於區域法院經審訊後均被裁定兩項罪名成立，黎智英及李卓人共被判囚12個月、梁國雄及何秀蘭分別被判監18及8個月。上訴庭其後裁定組織未經批准的集結定罪上訴得直，撤銷控罪，參與未經批准的集結罪則維持原判，經調整後，黎的刑期為9個月，李卓人為6個月，梁及何則為12及5個月。至於吳靄儀及何俊仁被判監12個月，李柱銘被判監11個月，均緩刑2年。

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記者：梁錦麟

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