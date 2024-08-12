法證先鋒VI劇透丨第1集劇情預告 余星柏霍寶英舉行婚禮豈料波折橫生
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 2 小時前
最後更新： 53 分鐘前
TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，劇集講「滅罪鐵三角」法證部高級化驗師余星柏（黃宗澤飾）、重案組高級督察井浩然（袁偉豪飾）及法醫科高級醫生范佩清（蔡潔飾），帶領各自的精英團隊，調查不同離奇命案。
第1集 （12/8）
法證部高級化驗師余星柏和霍寶英在日本舉行婚禮，度過愉快時光，詎料波折橫生；重案組高級督察井浩然亦準備與譚倩雯結婚，怎料……
年輕男子從天橋自殺，死在車輪下，星柏懷疑死者並非自殺。
法醫科高級醫生范佩清修補遺體時有發現，星柏透過實驗，找出真相。
網絡主播凌詩蕙在荒廢工廠大廈發現屍體，證據顯示死者黃樹森由天台墮下，插穿帳篷再跌在垃圾箱旁，似乎是因欠債自殺，星柏進行實驗後，卻發現疑點重重……
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