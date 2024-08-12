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巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

在巴黎奧運奪兩金的全紅嬋人氣強勁，其老家成為打卡熱點！

【巴黎奧運/全紅嬋/全紅桃/全進鵬/水花消失術/跳水/國家隊/奧運金牌】現年17歲的國家隊跳水運動員全紅嬋在今屆巴黎奧運與陳芋汐在女子雙人10米高台跳水奪金後，再在女子10米高台成功衛冕奪金，成中國奧運歷史上最年輕「三金王」！

全紅嬋人氣超強，其老家廣東省湛江市麻章區邁合村就成為打卡熱點，家門口沿街更有不同的小吃攤，每天都有約1000人到來，十分誇張！

巴黎奧運丨全紅嬋媽媽心情靚唱歌　「嬋媽」摺紙皮賺錢生活平實獲讚

巴黎奧運丨全紅嬋老家成熱點

本來不足3000人居住的小村，現時成為「打卡點」，村內掛了不少祝賀全紅嬋奪佳績的橫額。

全紅嬋的家門長期被民眾包圍，有指全紅嬋父母為免打擾其他家人而搬到果園居住，而全紅嬋的爺爺就一概婉拒民眾所送的禮物。

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巴黎奧運丨全紅嬋有餅印弟妹

全紅嬋自幼家貧，家中有五兄弟姊妹，全紅嬋排行第三。哥哥全進華早踏入社會工作幫補家庭，現時為廚師，二姐仍在讀書、四妹全紅桃及五弟全進鵬亦是跳水運動員。全紅嬋雖然出身基層，但父母在東京奧運時已謝絕所有贊助商送樓送禮，堅持低調務農，獲網民讚有骨氣。

全紅嬋的弟妹與全紅嬋像「餅印」之餘，更完美繼承姐姐的跳水路，全進鵬也學會了「水花消失術」，全紅桃又指姐姐會對他們的動作提供指導，似乎有望出現「一門三傑」的情況！

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