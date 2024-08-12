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巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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林郁婷性別爭議中奪金，小學母校祝賀驚揭童年私照。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/拳擊/台灣拳后/林郁婷/男定女/性別爭議】「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，為中華台北拳擊史上奪得首面奧運金牌，熱血沸騰全台歡呼。母校開心發文祝賀，更曝光林郁婷童年舊照，圓框眼鏡造型雖然被網民嘲笑不合潮流，但其「嬰兒肥」的肉臉讚可愛，老師更稱「怎可能像男生！」

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林郁婷｜媽媽感謝力挺女兒的人

林郁婷勇奪巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，賽後親吻擂臺地板，終於釋放壓力，升旗時忍不住掩面哭泣，令人動容。新北市政府舉辦金牌戰直播派對，幫林郁婷打氣，林郁婷媽媽感謝所有力挺女兒的人，向支持者高喊「她總算做到了！真的很激動，這面金牌感謝有你們真好」。

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林郁婷｜小學私照遭母校曝光

林郁婷母校的鶯歌小學亦在社交媒體發文祝賀時，校方曝光林郁婷國小畢業紀念冊上的照片，一臉青澀的她臉頰微肉，還有些「嬰兒肥」，並戴上眼鏡，用了和現代潮流非常不搭的白色貝雷帽，臉上笑容非常靦腆，相當可愛。

鶯歌工商校長表示，賽事期間林郁婷身陷性別爭議，面對國際間無情的指控，全校師生都感到心疼，「明明就是個愛吃甜點的小女生」。校長續說林郁婷不只是乖巧、有禮貌的小女生，也很喜歡跟小朋友玩，隨行教練曾自強的妻子也在鶯歌工商任教，兩人有一個3歲多的小孩，郁婷返校只要看到曾教練的小孩，就會當起保母陪玩，展現母愛的一面。

林郁婷｜啟蒙老師心疼捲入性別風波

據台媒報道，林郁婷國小導師江文明，也是帶她走入體育的啟蒙老師。透露她從小就很善良、有正義感，陷入性別爭議，讓老師又氣又心疼，「表示忍受了多少苦，練到臉都瘦成這個樣子，你說她像個男生，怎麼可能。如果她真的是男生的話，以她57公斤級去打一下，如果男生去打，那女生還可以那麼輕鬆嗎。」

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林郁婷｜18歲第一次化妝穿和服

不少台灣民眾對林郁婷捲入性別風波大表不滿，有網民挖出2014年林郁婷與祖母參加公視節目《祖孫玩很大》的影片，片中可見18歲的林郁婷，為了讓外祖母開心，換上淺藍色的和服，除下眼鏡，靜靜地讓化妝師幫忙化著淡妝、戴上假眼睫毛，配上俏麗短髮如鄰家女孩般樣。對於人生首次化妝，她不遺言有點不怪。片中，她更與祖母一同學習日本茶道、做和菓子，並一起跳藝妓舞。

林郁婷｜學拳擊為保護媽媽免受父家暴

林郁婷童年並不快樂，她小時候在訪問中稱，小時候爸爸總會打媽媽，於是她選擇加入拳擊隊，希望可以用自己的力量來保護媽媽。不服輸的林郁婷在大家眼中不但是個文武雙全的才女，也是一個孝順的好女兒。更沒想到為了保護媽媽學習拳擊，帶領她成為中華台北隊的一員，甚至代表中華台北站上奧運的舞台。

節目影片曝光後，引發不少網民熱議，「看到想哭，那麼善良可愛又堅強的女性，為什麼會被人這樣子委屈」、「中性服裝有力的美，換個服裝上個淡妝，呈現出完全不一樣柔的美」、「好漂亮好端麗啊」、「明明就是性格溫和可愛的女生」、「她就是一個很純淨很可愛的小女生，是阿嬤的貼心孫女，好心疼她被攻擊 」。

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