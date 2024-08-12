星級媽咪丨吳日言舉家移民有原因　往英國展新生活家居曝光

▲ 吳日言舉家移民英國。

吳日言（Yan）早前透露因為大女Bea小一派位，獲派第8志願，加上知道之後女兒升小學後功課倍增，怕督促功課會傷及母女感情，故決定舉家移民英國。

英國升學｜吳日言即將舉家移民英國 不捨女兒最後返幼稚園日子

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移民英國有原因

當時她發文表示：

「始終有三個👧🏻👦🏻👶🏻小朋友，

希望佢哋有更好嘅教育，

我好有信心小朋友會好快適應，

反而擔心嘅係我哋👫兩公婆，

要面對一打三、起居飲食、社交、氣候…

今日呢一滴眼淚😢，

當中有不捨亦有期待，

為了下一代，

我一定可以做到🫶🏻。」

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含淚送別

轉眼就到他們一家前往英國的日子，Yan網晒親朋好友送行的照片，其中一段片還見到Yan流淚與眾人說再見，並發文說：「超鍾意一大班人去旅行，🛫真係好鍾意安排行程，酒店加食宿。不過今次有啲唔同，入閘嘅時候只有我哋一家人，真係有啲唔習慣。依家嘅感覺都係覺得自己去緊旅行，玩完10幾日就會返屋企，我都未試過離開香港咁耐。」

之後，她指一定會記得大家歡送她的畫面：「每一張真情流露的面孔都很美很美…說好不要哭最後也哭了。」

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報平安

到埗後，Yan向大家報平安並上載新屋周邊環境，又見其小朋友在玩瀡滑梯和鞦韆，玩得非常開心。當中官恩娜﹑少爺占和朱薰等亦留言「保重」，大家希望她的新生活開心。

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