  • 31°C
香港時間 : 2024812日 (一) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星級媽咪丨吳日言舉家移民有原因　往英國展新生活家居曝光

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳日言舉家移民英國。

吳日言（Yan）早前透露因為大女Bea小一派位，獲派第8志願，加上知道之後女兒升小學後功課倍增，怕督促功課會傷及母女感情，故決定舉家移民英國。

英國升學｜吳日言即將舉家移民英國　不捨女兒最後返幼稚園日子

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

移民英國有原因

當時她發文表示：

「始終有三個👧🏻👦🏻👶🏻小朋友，
希望佢哋有更好嘅教育，
我好有信心小朋友會好快適應，
反而擔心嘅係我哋👫兩公婆，
要面對一打三、起居飲食、社交、氣候…
今日呢一滴眼淚😢，
當中有不捨亦有期待，
為了下一代，
我一定可以做到🫶🏻。」

點擊圖片放大
+9
+8

含淚送別

轉眼就到他們一家前往英國的日子，Yan網晒親朋好友送行的照片，其中一段片還見到Yan流淚與眾人說再見，並發文說：「超鍾意一大班人去旅行，🛫真係好鍾意安排行程，酒店加食宿。不過今次有啲唔同，入閘嘅時候只有我哋一家人，真係有啲唔習慣。依家嘅感覺都係覺得自己去緊旅行，玩完10幾日就會返屋企，我都未試過離開香港咁耐。」

之後，她指一定會記得大家歡送她的畫面：「每一張真情流露的面孔都很美很美…說好不要哭最後也哭了。」

點擊圖片放大
+7
+6

報平安

到埗後，Yan向大家報平安並上載新屋周邊環境，又見其小朋友在玩瀡滑梯和鞦韆，玩得非常開心。當中官恩娜﹑少爺占和朱薰等亦留言「保重」，大家希望她的新生活開心。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

星級媽媽丨吳日言誕龍B第三度做媽媽　BB患肺炎曾留深切治療部
15:39 2024/05/20
星級媽媽丨吳日言誕龍B第三度做媽媽　BB患肺炎曾留深切治療部
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
20:02 2024/06/05
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
英國升學｜吳日言即將舉家移民英國　不捨女兒最後返幼稚園日子
19:07 2024/06/20
英國升學｜吳日言即將舉家移民英國　不捨女兒最後返幼稚園日子
星二代｜吳日言女兒參加summer camp 5日暑假營平民價格有幾抵玩？
18:36 2024/07/26
星二代｜吳日言女兒參加summer camp 5日暑假營平民價格有幾抵玩？

你可能感興趣

星級媽媽丨吳日言誕龍B第三度做媽媽　BB患肺炎曾留深切治療部
15:39 2024/05/20
星級媽媽丨吳日言誕龍B第三度做媽媽　BB患肺炎曾留深切治療部
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
20:02 2024/06/05
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
英國升學｜吳日言即將舉家移民英國　不捨女兒最後返幼稚園日子
19:07 2024/06/20
英國升學｜吳日言即將舉家移民英國　不捨女兒最後返幼稚園日子
吳日言 娛樂人物職業 英國 娛樂行業 家庭教育 家庭關係

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
急症室最長等候時間（08月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月12日 時間12:05）
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
Hermès綁袋教學｜Hermès Twilly垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？　名店老闆教1新興綁袋法
Hermès綁袋教學｜Hermès Twilly垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？　名店老闆教1新興綁袋法