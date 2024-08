香港小姐丨朱千雪兩個半月激減25磅　靠普拉提+湯水調理身體成功修身

▲ 朱千雪分享修身秘方!

港姐朱千雪(Tracy)在5月中「升呢」人母,為丈夫吳昆倫(Justin)誕下麟兒。日前,朱千雪於社交網分享穿上陀B牛仔褲的照片,見其腰圍大減,回復產前的狀態,氣色又超好。

當中,朱千雪寫道:「25lbs down in 2.5 months., Jeans are looser now, and halfway there to feeling like myself again」,短短兩個半月減掉25磅,這位靚媽認真犀利!

▲ 朱千雪跟丈夫Justin!(取自instagram)

奶奶愛心湯水調理身體

朱千雪接受TOPick訪問稱靠紮肚、運動以及調理身體三招來修身,朱千雪: 「我一星期會跑四次跑步機,每次45分鐘左右,另外,其中一日會由鄧卓殷教我做pilates。」

至於飲食方面,朱千雪沒有甚麼減肥餐單,不過她會飲湯水調理身體:「主要是補血氣以及脾胃,除了陪月姐姐會煲湯之外,奶奶亦會煲一些補品給我,之前送給親戚的豬腳薑也是奶奶一手包辦,真的很多謝她。」

朱千雪減磅不減胸

另外,對於網民讚她身材依然澎湃,似乎減磅不減胸,朱千雪表示跟餵哺母乳有關,加上她沒有刻意節食!

朱千雪透露下月要拍攝廣告,故她要極速修身,惟體重依然未達標,仍要努力。問及產後復工會否不捨得愛兒?她回答說:「會呀,所以除了返工,盡量花時間留在屋企照顧他。」

