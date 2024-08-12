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香港小姐丨朱千雪兩個半月激減25磅　靠普拉提+湯水調理身體成功修身

娛樂

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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朱千雪分享修身秘方！

港姐朱千雪（Tracy）在5月中「升呢」人母，為丈夫吳昆倫（Justin）誕下麟兒。日前，朱千雪於社交網分享穿上陀B牛仔褲的照片，見其腰圍大減，回復產前的狀態，氣色又超好。

當中，朱千雪寫道：「25lbs down in 2.5 months.， Jeans are looser now, and halfway there to feeling like myself again」，短短兩個半月減掉25磅，這位靚媽認真犀利！

香港小姐丨上月誕B坐完月出關剪髮扮靚　朱千雪素顏拍片示人超省鏡

朱千雪跟丈夫Justin！（取自instagram）

奶奶愛心湯水調理身體

朱千雪接受TOPick訪問稱靠紮肚、運動以及調理身體三招來修身，朱千雪: 「我一星期會跑四次跑步機，每次45分鐘左右，另外，其中一日會由鄧卓殷教我做pilates。」

至於飲食方面，朱千雪沒有甚麼減肥餐單，不過她會飲湯水調理身體：「主要是補血氣以及脾胃，除了陪月姐姐會煲湯之外，奶奶亦會煲一些補品給我，之前送給親戚的豬腳薑也是奶奶一手包辦，真的很多謝她。」

香港小姐丨準媽媽朱千雪身兼多職教書又上庭　沒打算放假待產：每日工作排到滿滿

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朱千雪減磅不減胸

另外，對於網民讚她身材依然澎湃，似乎減磅不減胸，朱千雪表示跟餵哺母乳有關，加上她沒有刻意節食！

朱千雪透露下月要拍攝廣告，故她要極速修身，惟體重依然未達標，仍要努力。問及產後復工會否不捨得愛兒？她回答說：「會呀，所以除了返工，盡量花時間留在屋企照顧他。」

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