巴黎奧運｜李思穎自責表現差哭成淚人　李慧詩隔空勉勵：輸咗無對唔住任何人

▲ 李思穎自責表現差哭成淚人，李慧詩隔空勉勵師妹「輸咗無對唔住任何人」。

【巴黎奧運／奧運／李思穎／李慧詩／單車／場地單車／港隊／香港運動員／林大輝中學】巴黎奧運最後一日賽事，港隊單車代表李思穎場地單車女子全能賽，以第20名完成賽事。李思穎賽後接受傳媒訪問時哭成淚人，自責表現未如理想，她向教練和隊友道歉，又提到「牛下女車神」李慧詩曾向她傳授經驗，「已經好多人幫我，但我都踩成咁，對唔住」。為HOY TV擔任奧運旁述的李慧詩看完訪問後，隨即鼓勵師妹「輸咗無對唔住任何人」。

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李思穎｜場地單車全能賽第20名完成

23歲的港隊代表「小女車神」李思穎首戰奧運，她早前在女子單車公路賽以第64名衝線，時間為4小時10分47秒，成為港隊歷來首位完成奧運公路賽的女車手的女車手。

李思穎昨日（11日）轉戰場地單車全能賽，於捕捉賽未能突圍，在22名運動員中，以第19名衝線，獲得4分。第二回合配速賽，李思穎在未有得分下以13名完成，完成首兩回合後暫獲20分，排第18位。在淘汰賽，李思穎是第5位被淘汰的車手，排名第18，完成3個回合後獲得26分，總成績第18位。到最後一會合的配分賽，李思穎沒有分數進賬，最終以總分26分，排第20名完成賽事。

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李思穎｜失望表現差落淚致歉

李思穎賽後接受訪問時泣不成聲，認為自己表現差，指以往在捕捉賽發揮不好，這次依然未有改善。她提到賽前李慧詩很用心向她傳授經驗，教練和隊友亦花很多時間陪自己訓練全能賽。

好多人幫我，但我都仲係踩成咁，對唔住。

李思穎坦言自己能力不足，戰術、發揮亦有問題，「唔知做緊咩，所以浪費好多體力」。她希望之後可以繼續努力訓練，參加更多比賽，去改善自己的體能及戰術上的應用。

▲ 李思穎賽後接受訪問時哭成淚人。（HOY TV直播截圖）

李思穎｜師姐李慧詩隔空勉勵

為HOY TV擔任巴黎奧運節目主持的「牛下女車神」李慧詩，看完李思穎的訪問後表示，認為對方沒有發揮出表現，至於「踩得好唔好」，相信要之後再做一個總結才會知道。

李慧詩提到，李思穎在近4年才冒起，「很多人都話佢接我班，畀得太大壓力佢，我每次同佢通電話，都會同佢講呢個比賽係去享受」。李慧詩又以日本單車運動員梶原悠未為例，她在上届東京奧運奪得銀牌，今届巴黎奧運全能賽僅排第17名。

運動員就係咁，輸咗，總結咗，發現自己唔知做緊啲乜，4年之後再繼續，輸咗係無對唔住任何人。

李慧詩又鼓勵李思穎，「好開心見到你喺場上，你嘅目標已經達到一半，你講過公路賽向完賽，咁已經完成咗，場地賽仲有好多嘢要克服，希望之後4年你都可以克服到」。

▲ 「牛下女車神」李慧詩隔空勉勵師妹李思穎。（HOY TV直播截圖）

李思穎｜教練達海飛籲無需自責

單車隊總教練達海飛表示，李思穎不用過於自責，「她應該感到驕傲，不必去想外界對自己的期望，要專注比賽，不要感到害怕。你可以因為沒有嘗試而失望，但你嘗試過後失敗，不要因此感到失望」。

▲ （右）單車隊總教練達海飛。（港協暨奧委會圖片）

李思穎｜出身林大輝中學原攻三鐵

李思穎是港隊火速冒起單車超新星，在2021年全運會公路單車賽奪女子個人賽金牌，不僅成為香港第一人，亦刷新了港隊在此項目的最佳成績。李思穎曾接受《經濟日報》訪問表示，由小二開始參加三項鐵人，後來小五因參加香港單車總會的青苗培訓及明日之星計劃，發覺自己很喜歡踩單車的速度感，後來主攻玩單車，並輾轉加入香港青年隊。

她中四時轉校至林大輝中學，讀全職運動員課程，得到父母的支持。後來她入讀香港教育大學，修讀健康教育榮譽學士課程。她指自己好動的基因來自父親，由小學時帶她玩三項鐵人開始，演變成今日成為全職單車手，雙親都給予她極大的自由度去選擇自己的理想，無顧慮地去追夢。

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