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巴黎奧運｜美國隊上訴「慢4秒」被推翻　羅馬尼亞體操選手「失而復得」銅牌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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美國隊上訴「慢4秒」被推翻，羅馬尼亞體操選手「失而復得」銅牌。

【巴黎奧運／奧運會／體操／羅馬尼亞／美國／銅牌／上訴/重奪銅牌/Ana Barbosu/Jordan Chiles】獎牌失而復得！巴黎奧運女子自由體操決賽，來自羅馬尼亞的體操選手Ana Barbosu，完賽後成績排名第三位，但因美國隊上訴遭裁判改分，痛失銅牌。所幸，最終體育仲裁法院裁定美國隊上訴無效，Ana Barbosu將獲補發銅牌。

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突遭裁判改分痛失銅牌

綜合外媒報道，在8月5日舉行的女子自由體操個人賽，羅馬尼亞18歲體操選手Ana Barbosu，賽後獲得13.700分，位列第三名。然而，最後排名第5的美國隊Jordan Chiles，通過申訴將分數從13.666分提至13.766分，躍升為第三名，令原本已經舉起國旗慶祝的Barbosu當場落淚，痛失銅牌。

面對國家選手「得而復失」的獎牌，羅馬尼亞總理Marcel Ciolacu坦言無法接受，他認為體操項目的裁決是對該國運動員極不公正的對待，又揚言將抵制、拒絕出席奧運閉幕式。

羅馬尼亞：美國慢了4秒

羅馬尼亞體操聯合會6日對國際體育仲裁法庭（CAS）提出質疑，認為美國隊的難度分申訴比截止時間晚了4秒，超過國際體操聯合會（FIG）規定的1分鐘時限。羅馬尼亞還對該國另一名選手Sabrina Maneca-Voinea決賽中0.100分的「出界處罰」提出異議，要求將她的分數提高到13.800，申請為她、Barbosu和Chiles三人都頒發銅牌。

經中英法三國專家仲裁小組聽取雙方意見並裁決，國際體育仲裁法庭於10日晚發布聲明，宣布美國隊提出的改判申訴因超出規定的截止時間「無效」，國際體操聯合會應根據上述裁決確定最終排名並分配獎牌。羅馬尼亞剩餘其他申訴則均被駁回。

國際體操聯合會隨後確認將恢復Chiles的初始分數13.666，並將她排在第五位，但表示「重新分配獎牌是國際奧委會（IOC）的責任」。國際奧委會在11日宣布將把銅牌重新頒發給Barbosu。

我們正在與羅馬尼亞國家奧委會聯繫，商討重新授牌儀式的事宜，並與美國奧委會和殘奧委會聯繫，商討歸還銅牌事宜。

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更多相關報道：巴黎奧運︱羅馬尼亞體操少女賽後突遭改分「痛失」銅牌　總理震怒揚言杯葛閉幕禮

美國譴責攻擊運動員的煽動者

針對國際體育仲裁法庭的裁決，美國奧委會和殘奧委會、美國體操協會10日發表聯合聲明，稱對這一結果「深感震驚」，主張美方以誠實和適當的方式提出了難度係數申訴，相信此舉符合國際體聯確保評分準確的有關規則。

聯合聲明還稱，在羅馬尼亞上訴期間，Chiles在社交媒體上遭到毫無根據且極具傷害性的攻擊，「任何運動員都不應該被這樣對待」。

我們譴責這些攻擊以及那些參與、支持或煽動這些攻擊的人。我們讚揚Jordan在賽場內外的正直，我們將繼續支持她。

Chiles此前曾在賽後表示，她不知道她的教練Cecile Landi和Laurent Landi代表她提出上訴，但仍在社交媒體上遭到嚴厲批評，指責她「偷走了」Barbosu的銅牌。在裁決出爐後，Chiles宣布，為了自己的心理健康，將暫時退出社交媒體。而Chiles的隊友Sunisa Lee則指責裁判在這場風波中「隱身」：

都在談論運動員，那裁判呢？完全無法接受。這太糟糕了，我為Chiles感到難過。

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對於裁決結果，Barbosu在10日告知羅馬尼亞媒體，自己百感交集、難以置信，「當我聽到這個消息時，我害怕這不是真的，一旦我確定了，我就擁抱了我的父母，給所有幫助過我的人打電話」。

羅馬尼亞總理Marcel Ciolacu則在個人Facebook上發文回應稱，「正義得到了伸張」，Barbosu的這枚銅牌當之無愧，「我很高興最終真相贏得了勝利，因為這應該是一場基於奧林匹克主義價值觀的競爭。」

同場加映：頒獎台「跪拜」祝賀金牌得主超暖心

女子自由體操決賽最終由巴西體操選手Rebeca Andrade以14.166分，奪得生涯首面奧運金牌；有「美國體操女王」之稱的Simone Biles則獲得銀牌、Jordan Chiles上訴成績後獲銅牌。

在頒獎典禮上，Biles及Chiles以單膝跪地、高舉雙手的姿勢，恭迎金牌得主Andrade上台接受祝賀。Andrade與兩人牽手，溫馨畫面贏得全場掌聲，更感動網民；而這也是體操史上首次由「黑人」包辦金、銀、銅牌的紀錄。

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