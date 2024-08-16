胰臟癌｜患第3期胰臟癌仍毫無症狀　女子無體重下降突胃痛揭患「癌王」

【胃痛／急性胰臟炎／胰臟癌／腫瘤 ／止痛藥】如果出現劇烈胃痛而無法用藥紓緩，當心屬於胰臟癌！台灣有名60歲女子確診新冠肺炎後，服藥紓緩痛症，及後卻突然出現劇烈胃痛；遂到醫院求醫後確定屬急性胰臟炎，後來作詳細檢查竟然發現胰臟長有腫瘤，屬第三期胰臟癌。

最新影片：

60歲女劇烈胃痛患急性胰臟炎

台灣禾馨民權健康管理診所院長、胰臟專科醫生林相宏在其Facebook專頁分享案例，有名60歲女士因確診新冠肺炎，服用止痛退燒藥後突然劇烈胃痛，無論去廁所、嘔吐或吃胃藥，都無法紓緩痛症，遂馬上到急症室求醫。及後經抽血檢查後，發現其胰臟酵素非常高，確定屬急性胰臟炎。醫生指出，該女士沒有任何症狀或家族病史，亦沒有煙酒習慣，檢查時也未發現有膽結石、血脂肪過高、外傷、免疫問題、藥物影響等容易誘發急性胰臟炎的相關因素。

醫生對患者的病因感到不解，故隨即安排她進行磁力共振掃描（MRI），結果發現其胰臟有顆長約3厘米大小的腫瘤、造成阻塞，並已擴散至大動脈和淋巴處，從而引發了急性胰臟炎，掃描數據亦顯示其胰臟腫瘤指數上升10倍，達367 U/mL，屬於「第三期胰臟癌」。

醫生透露，目前患者需等待炎症消退後，再作化療醫治，及後再作檢查判斷能否進行手術治療。

同場加映：

胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤 醫生：7成早期胰臟癌無徵兆

胰臟癌10大風險因素

林相宏表示，患者既沒有任何相關誘病因素，又沒有任何症狀，「這就是胰臟癌恐怖的地方」，當出現症狀往往都是無法手術的第三至四期。

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

內容獲「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」授權刊登

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5