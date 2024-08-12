巴黎奧運｜牛下女車神李慧詩會考11分堅持進修　修畢教大讀浸大憑首部自傳獲獎

▲ 李慧詩堅持進修，修畢教大健康教育學士，再讀浸大創意及專業寫作學士課程，憑首部自傳獲獎。

【巴黎奧運／牛下女車神／單車／李慧詩／港隊／香港運動員】現年37歲的前港隊單車運動員李慧詩，征戰車場多年，奪獎無數不忘自我進修，先後以一級榮譽畢業於香港教育大學健康教育學士課程及修畢浸大創意及專業寫作學士課程。她不斷為單車運動發展貢獻，身為大師姐的李慧詩在今屆巴黎奧運擔任HOY TV評述員，隔空安慰因自責表現差哭成淚人的23歲單車港將李思穎：「輸咗都冇對唔住任何人。」

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有「牛下女車神」之稱的前港隊單車運動員李慧詩，自2004年開始職業運動員生涯，2010年在廣州亞運奪得一金一銅嶄露頭角，2012年起代表香港出戰過3屆奧運，其中在2012年倫敦奧運及2021年東京奧運，都成功贏得銅牌，成為香港首位在2屆奧運都取得獎牌的運動員，並在2023年6月宣布退役，告別單車運動員生涯。

▲ 香港代表團單車運動員李慧詩東京2020奧運會再次登上奧運頒獎台。（香港經濟日報資料相片）

李慧詩｜不斷追求學業盼圓寫作夢

「牛下女車神」李慧詩在車場上的堅毅，其實在求學路上同樣盡情發揮出來。接連不斷的練習及比賽以外，她仍不斷抽時間讀書進修，2013年她取得在漢語網絡神學院修讀3年的神學文憑，之後攻讀香港教育大學健康教育學士課程，2017年更以一級榮譽畢業，文武雙全。

▲ 李慧詩攻讀香港教育大學健康教育學士課程，2017年更以一級榮譽畢業。（香港經濟日報資料相片）

同年，她獲浸大「精英運動員入學計劃」頒發相等於全額學費獎學金，入讀浸大創意及專業寫作學士。向來喜歡寫作的她，並有寫日記習慣，亦愛看流行讀物，但她入讀後感覺自己像井底之蛙，因她發現寫作和創意並非靠天馬行空，需認識很多經典作品和歷史，幸得老師額外幫忙。

李慧詩完成浸大課程後，2023年成功撰寫自傳，記錄自己輝煌成績背後的傷痕為主要切入點，一圓寫作夢。而其著作《身上的每道傷疤》更獲得香港教育城主辦的第20屆「十大好讀」的獎項。鼓勵大家「不要用年齡判定自己能力，應用耐心、時間換取能力」。

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李慧詩​​​​​​​｜獲樹仁及教大再頒授名銜

在修讀浸大寫作課程時，李慧詩於2021年再添一個名銜，由香港樹仁大學頒授榮譽社會科學博士學位。她表示今次的博士學位不代表終點，未來將繼續全力以赴。李慧詩的輝煌成就助她屢獲獎項及受勳，其中2019年香港教育大學向李慧詩頒授榮譽院士銜，李慧詩與父母一同出席頒授典禮。她致辭時表示，讀書畢業的滿足感和成就感，與代表香港出戰獲獎牌一樣強烈，盼望有天可以用教練、師友的身份，成就他人。

無論畢業或讀書，都不是僅為了拎取一張證書或找工作，而是完成屬於個人的夢想，實現人生一個歷程，不應著眼需時多久或高分與否。

在修讀浸大寫作課程時，李慧詩於2021年再添一個名銜，由香港樹仁大學頒授榮譽社會科學博士學位。她表示今次的博士學位不代表終點，未來將繼續全力以赴。

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李慧詩​​​​​​​｜會考11分不斷進修

李慧詩中學時期就讀觀塘區女校梁式芝書院，入學時改了英文名Sarah，最喜歡是該校漸變藍配白領的校服裙。Sarah原本是學校田徑隊主將，在學界100米和400米跑獲獎無數，受到貧血影響，她的體力較同齡人差，甚至接受高強度訓練後，都需忍耐較一般嚴重的肌肉赤痛。至中三那年，學校推薦她參加體院「明日之星」計劃，被單車總會睇中，教練進言單車較少女仔參加，容易突圍，驅使Sarah轉玩單車，成為她運動生涯的轉捩點。

縱然要邊練習邊讀書，Sarah不怕辛苦，還十分享受校園生活，最開心見到老師和同學，所以每天都很期待上學。她更是一個喜歡學習的人，成績最好是數學、電腦和音樂，且音樂、體育曾考過全級第一名。最厲害是她還抽到時間學牧童笛、朗誦及參加劍擊學會，打過一次學界賽。

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最後李慧詩會考取得11分，雖然夠分原校升中六，但她決定把握時間轉做全職運動員，在教練沈金康的訓練下，加上自己對單車的堅毅和努力不懈，成就出今日奪獎無數的李慧詩。

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