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老來得子｜73歲金庸劇名導混血兒子身世成謎　細31年嫩妻承認：生父另有其人

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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73歲金庸劇名導張紀中混血兒子身世成謎，細31年嫩妻承認生父另有其人。

【張紀中/導演/金庸】曾執導《倚天屠龍記》、《神鵰俠侶》等多部金庸經典劇的內地著名導演張紀中，在今年3月宣佈妻子再度懷孕，不少人恭喜已屆73歲高齡的他四度當爸，不過最近再有網友質疑擁有混血長相大兒子的身世，對此，張紀中與嬌妻杜星霖於日前公開親證孩子並不是丈夫的。

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綜合內地媒體報導，名導張紀中在2016年與前妻離婚，翌年便與當時34歲的助理杜星霖結婚，婚後共肯有兩子一女。兩人相差31年的父女戀備受熱議，此外，長相酷似混血兒的大兒子馬丁身份也受到不少討論，有人揣測孩子是張紀中或杜星霖與他人所生的，但一直未經當事人證實。

張紀中｜妻證孩子為婚前試管嬰兒

今年3月時，杜星霖宣布再度懷孕，而大兒子身世的話題又再度被炒起，張紀中夫妻不想外界對孩子的身世作出詆毀及攻擊，於是兩人日前終於向大眾揭露實相。杜星霖指出，未結婚前一直也想有自己的孩子，但當時並未遇到適合的伴侶，於是便透過試管的方法生下兒子馬丁。

杜星霖透露，張紀中日常會教馬丁做功課、游泳等，晚上他也會陪伴怕黑的孩子睡覺，雖然並非親生，但丈夫做到待孩子如己出。

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張紀中｜解釋讓妻子高齡產子原因：上一段婚姻的遺憾

對於讓42歲之齡的妻子再度懷孕，坊間也有不少的聲音，張紀中則指出自己相當熱愛孩子，認為孩子是生命的傳承，但是在與前妻的婚姻卻沒有生下一兒半女令他感到遺憾，

這也是為什麼我73歲、我夫人42歲，我們還要選擇第四個寶寶的原因。

而杜星霖則說，自己還願意在高齡下再產子，是因為丈夫除了喜愛兒女成群，更重要的是對方照顧孩子們無微不至，願意付出時間、心力去照顧孩子，張紀中在杜星霖拍攝的視頻中曾許諾，

那肯定不能讓你（杜星霖）帶啊，有我這老爸爸在。

張紀中｜張紀中近年熱忱於直播帶貨

張紀中執導多套的金庸電視劇而為人熟悉，在2016年結束與樊馨蔓長達13年的婚姻，據報，兩人的離婚協議中男方給予前妻4000萬人民幣（約4360萬港元）、兩棟樓、3輛汽車等。近年，張紀中沒有怎樣接拍新戲，與現任妻子杜星霖開展了「父女戀」後常常登上熱搜，現在他熱忱於營運與妻子共同開設的社交平台，更埋首於直播帶貨。

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