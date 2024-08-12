我談的那場戀愛丨鄧麗欣調教MC追女仔　張天賦率全場大合唱補賀吳君如生日

▲ （左起）陳慶嘉、秦小珍、 鄧麗欣、吳君如、張天賦、何妙祺。

導演何妙祺、監製陳慶嘉和秦小珍，以及演員吳君如、張天賦（MC）、鄧麗欣（Stephy）在昨日（8月11日）現身將軍澳的一個商場，為有份參演電影《我談的那場戀愛》作宣傳。

活動開始前，粉絲們一早聚集於商場 ，氣氛相當熱鬧。隨著《我談的那場戀愛》預告片播出，全場響起震耳欲聾的歡呼聲。在預告片中，導演何妙祺特別加插古天樂的《男朋友》做背景歌曲，導演就指發現歌詞跟戲中內容相當吻合。

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君如大讚MC表現好

當導演、監製連同君如、MC及Stephy上台與觀眾見面，尖叫聲此起彼落。

君如與MC分享在片中的拍攝經歷時，她指近年作品都夥拍小鮮肉，今次跟樂壇人氣王MC合譜一段網騙情緣，君如就以她一貫的幽默風格回答，先笑指不敢在粉絲們面前評價，再大讚對方表現確實很好，而兩人亦延續戲中默契，回答妙語連珠，令現場笑聲不斷。

MC在談及他騙徒角色「少年」時，亦展示他在片中浪漫又搞笑的一面，指自己跟角色一樣認清目標後，不斷努力追求，吸引粉絲尖叫連連。

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Stephy推波助瀾

至於Stephy今次新戲風騷助陣，背後推波助瀾「調教」MC欺騙君如，Stephy預告角色會令影迷耳目一新，讓粉絲對今次偶像突破演出充滿期待。

而導演何妙祺與監製陳慶嘉和秦小珍一起談及電影的創作背景，並透露了許多幕後花絮，讓在場觀眾感受到這部作品的誠意與用心。

活動還設有觀眾互動環節，幸運影迷有機會與3位主演近距離接觸，並一同參與遊戲，場面十分熱鬧。活動尾聲，大會特別為8月2日生日的君如補祝生日，MC更率領現場的影迷和嘉賓一起為她唱起生日歌。君如感動地表示，希望電影大賣，作為最好的生日禮物。

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