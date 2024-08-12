日本地震2024｜日本地震警報引樽裝水搶購潮　在日台人直擊：進入備戰狀態

▲ 日本發布「南海海槽地震臨時信息」 後引發恐慌，大批民眾搶購生活物資和急救包。

【日本地震2024/九州宮崎縣/南海海槽地震/退訂潮/搶購潮】日本九州宮崎縣上周四（8日）發生黎克特制7.1級地震，隨後日本氣象廳發布「南海海槽地震臨時信息」，引起市民和遊客恐慌，部分地區酒店及旅館出現退訂潮，當地民眾亦搶購急救包和日用品等災難物資，貨品供不應求，有超市發出告示，部分貨品需要限購。日本政府呼籲民眾不要囤積物資。

▲ 日本超市內的樽裝水幾乎被民眾掃空。（X@Arin_Yumi）

日本地震｜日本發布「南海海槽地震臨時信息」

日本九州宮崎縣在8月8日發生黎克特制7.1級地震，造成14人受傷，1人昏迷。日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時信息」，指相關區域發生大規模的地震機率上升，認為若發生大地震，太平洋沿岸地區或出現海嘯。當局也提醒民眾未來一周保持警覺，將應急包及安全帽放在門口處，以便發生地震時立即避難。

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日本地震2024｜當地出現搶購潮 超市限購樽裝水

消息公布後引起恐慌，當地超市出現生活物資和急救包搶購潮。據共同社報道，中部和西部沿海地區的酒店和旅館出現退訂潮，而超市也出現供不應求的情況，東京一間超市張貼告示，向消費者道歉部分商品出現缺貨，又指由於供貨不穩定，樽裝水需要限購。

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另外，日本網購平台樂天 （Rakuten）同日也顯示，便攜式馬桶、罐頭食品、樽裝水的需求急增。太平洋沿岸的部分零售店也出現類似與災難相關物品需求增加的現象。

當局早前預計，南海海槽未來30年有70％至80％機率會發生黎克特制8至9級地震，屆時可能引發高達30米巨大海嘯，預計最壞情況會造成23.1萬人死亡，是2011年311大地震罹難人數的14倍之多。

日本地震2024｜日本每隔一世紀出現8級或以上地震

有報道指出，每隔一世紀或二世紀，日本就會出現規模達8或9級的地震。據《產經新聞》所述，1707年黎克特制8.6的寶永地震，是日本最大規模的地震之一，震後49天，富士山亦大規模噴發。

另外，1854年規模達黎克特制8.4級的安政東海地震，32小時後，又發生了同樣達8.4級的安政南海地震，當時引發的海嘯擴展至美國西岸。南海海槽最近一次的地震是1944年的昭和東南海地震，以及1946年的昭和南海地震，兩次地震的級別同樣達黎克特制8.1級。

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