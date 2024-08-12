鄭中基事件丨梁思浩揭鄭中基老婆真實性格　形容余思敏「好知道自己要乜」

▲ 梁思浩在網台節目《娛樂好好玩》爆余思敏的真實性格！

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，以及他因情緒問題，完成演唱會後暫停休息引起網民討論。

「鄭中基事件」成熱話，有網民更質疑聲明是由Ronald太太余思敏「操刀」！梁思浩、江美儀、吳家樂在網台節目《娛樂好好玩》上也有討論此事，曾與余思敏合作主持有線節目《怪談》的梁思浩就大爆對方真實性格。

鄭中基事件丨鄭中基發聲明後首現身澳門開騷 邀歌迷大合唱《無賴》：我哋唔賣慘」

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鄭中基事件｜梁思浩爆余思敏真實性格

梁思浩形容余思敏的性格：「我幾鍾意呢個女仔，佢個人係一個幾聰明嘅人。仲有一樣嘢，因為冇人知道，余思敏唔單止聰明，仲係一個好有自己思想嘅女仔，好知道自己要乜。」

他續指：「但係佢有一樣嘢，我唔知幫唔幫到大家嘅案件，當年佢有一件事忍讓得好緊要，呢個人幾忍得㗎！佢係聰明、能幹、Nice、好有自己嘅思想，估唔到佢忍人忍得幾叻。」

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鄭中基事件｜余思敏昔日被女主持「搶位」

原來余思敏當年需要忍受被另一位女主持「搶位」，思浩說：「佢好忍讓，呢個女仔盡量避開，但係到佢忍唔到，嗰次點解我哋關係會咁熟，因為我覺得要出聲，個女仔實在太過分，另一個主持太過分，你有高層撐，唔等於要咁樣蝦人。」

他當時有挺身而出：「我有樣嘢衰，就係唔關我事我都開聲，我又得罪高層，雖然我得罪高層，但係我多咗個朋友，我會企出嚟講公道話，得罪晒啲高層，跟住我同佢熟咗，嗰件事我睇住佢忍忍忍忍，忍到根本好難忍，但係佢好好，佢忍到忍唔到，呢個女仔就會發炮！」

▲ 鄭中基日前在澳門開騷，也是他公開終止與何慶湘合作後首度出席公開場合。

鄭中基事件｜梁思浩力撐余思敏

江美儀指梁思浩似乎也旁敲側擊證明余思敏處事態度，梁思浩直認：「佢非常好人，忍忍忍忍忍，佢亦都好聰明，知道去到一點忍唔到，佢呢點一定要爆，如果唔爆對方就會好離譜。」

他相信余思敏在今時今日也有相同的處事態度，「佢忍讓，佢聰明，佢好識得畀位大家，但係去到你踩佢，踩到佢無路可退，佢都會反擊。」

他總結道：「何慶湘同余思敏，我係企喺余思敏度！」

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