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輪候公屋｜羅淑佩指年輕人「躺平」等上樓非主流　置業難度收窄勉勵有意者付諸實行

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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房屋局常任秘書長/房屋署署長羅淑佩。（陳靜儀攝）

近年出現年輕人申請公屋「躺平」等上樓的現象，房屋署署長羅淑佩接受傳媒訪問指，最初不明白為何有大專程度的年輕人，會早早申請公屋，後來她參觀大學宿舍，明白與年輕人渴望獨立生活空間有關。她指出，近期樓市下調，年輕人置業機會更多，相信他們不用單靠排公屋才有更大機會做業主，她以過來人身份勉勵有意置業的人，指雖然供樓初期或會較辛苦，但開始置業、擁有資產，日後將享有更大的經濟自由度。

羅淑佩指，早前到港大在黃竹坑的學生宿舍參觀，發現宿舍提供不俗的居住環境，在內居住的學生擁有自由的生活空間，亦可以選擇自己喜歡的方式生活，開始理解擁有大專或以上學歷的年輕人申請公屋，或是緣於對獨立、自由生活空間的嚮往，「習慣咗有一個咁樣嘅自由空間，無論幾咁細小嘅自由空間，當然係希望繼續可以擁有呢個自由空間。」

不過她不認為所有輪候公屋年輕人都是「躺平」等上樓，她指出署方每數年會抽查當中約兩成的申請，覆核申請人資產及入息符合要求，有時會發現有4、5成申請者，其資產及入息已「超標」，「你問我係咪有好多年輕人躺平？我唔覺得係。」但她為擁有「躺平」想法的年輕人感到「肉赤」，認為年輕人投入做熱愛的事情，將能有一番作為。

她又提到，近年置業階梯有改善，私樓樓價下滑、居屋或綠置居擔保期最長達50年，按揭年期可延至30年，按揭成數亦可達九成至九成半，相信年輕人現時上樓的負擔已較昔日少。

羅淑佩在30歲前購入了一個樓齡近20年的單位，她同意初期供樓會較辛苦，對經濟構成一定壓力，但認為開始置業、擁有資產後，未來會因而享有更大的經濟自由度，「到中年時或者會大啲，呢個都係個人同生涯規劃嘅一個選擇。」她又認為，年輕人不願意買樓做「樓奴」，也不代表要住公屋，可以考慮與父母同住或租樓，同時發展個人事業。

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