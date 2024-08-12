前Super Girls成員丨蔡明思力斥酒店3大安排　曾帶染RSV兩歲女外遊遭鬧爆自私

▲ 蔡明思不滿酒店安排。

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）與台灣老公陳冠廷（Steven）婚後為他誕下一女Sersi，女兒轉眼已經2歲。

早前他們一家前往新加坡旅遊，豈料出發前一晚卻不幸發現愛女感染RSV（合胞病毒），惟蔡明思最後決定繼續外遊，被網民怒斥自私，認為她應留家讓女兒休息。

RSV病毒｜Super Girls前成員2歲女染RSV仍外遊 蔡明思遭鬧爆自私冇公德心

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不滿酒店3個安排

近日蔡明思與老公到酒店慶祝結婚周年，老公非常有心告知酒店是其的周年紀念日，因此，酒店特意為他們用毛巾砌出天鵝以及在在床上灑花瓣。

可惜此舉蔡明思就不太喜歡，並指這個傳統由拍拖第一次去旅行就開始，力斥花瓣骯髒及老土：「我真係唔太鍾意啲花瓣 ，我覺得好污糟 ，唔知重用過幾多次 。有時用新鲜花又怕引到啲飛蟲 ，估唔到潔癖嘅陳冠廷無諗過呢點， 同埋真係有點老土。」

她續說：「仲有！每次都會有蛋糕！！但我哋只會試食一啖真係好浪費…」最後蔡明思建議酒店直接送餐飲卷：「真希望周年紀念日，酒店可以考慮吓送餐飲券」。

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