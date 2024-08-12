  • 31°C
香港時間 : 2024812日 (一) 14:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本地震｜日本部分新幹線電車減速或停駛　赴日旅遊應變懶人包＋必備交通app【附網址】

親子好去處

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本部分新幹線電車減速或停駛，港人必睇赴日旅遊應變懶人包及必備交通app。

【日本地震/日本旅遊/日本親子遊】準備出發去日本旅遊的市民注意！日本九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，日本氣象廳估計未來一星期很大機會有巨大地震，日本各地鐵道公司亦實施應對措施，部分新幹線、電車路線減速運行或停駛。港人前往日本旅遊前，必須留意最新交通情況，TOPick整合了遊日必備交通app及網站，做好應變準備！

日本南海海槽位置圖。（維基百科圖片）

綜合日本傳媒報道，日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），繼九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，8月9日7:57pm神奈川縣亦發生5級地震，東京亦達3級震度。因此日本當地列車亦作出調動，部分新幹線和電車路線減速運行或停駛。

湊得輕鬆啲
IB狀元｜父母放棄補習催谷還快樂童年　耀中IB女狀元憑1個獎逆轉讀書路

港人可透過Yahoo Japan路線情報網及手機程式應用JapanTransit查詢最新鐵道情況。

日本地震交通｜1. Yahoo Japan路線情報網：

提供最新的鐵道運行資訊。

【按此查詢】

日本部分新幹線電車減速或停駛，Yahoo Japan路線情報網可提供有關資訊。（網頁截圖）

日本地震交通｜2. JapanTransit手機應用程式：

可查詢日本的鐵道、飛機路線，並提供換乘指南。只需輸入出發站與到達站即可輕鬆查詢路線、票價以及所需時間。此外，該應用程式中收錄了日本全國所有車站（部分區間除外），可計算出正確的所需時間與乘車時間。

點擊圖片放大
+2

下載點：【iOS】【Android】

日本地震緊急資訊｜3. 日本觀光局建議旅客在地震時的應對措施：

  • 當發生大地震時，倘若人在室內，記得保持冷静，並依照職員的指示行動。
  • 入住飯店時，務必再次確認緊急情況時的逃生路線。
  • 火災是地震隨之而來最危險的災害，因此在地震期間務必盡速撲滅任何明火，並讓手機和相關裝置充飽電力。
  • 大地震發生時，倘若人在海邊，為避免海嘯侵襲，應往地面高處逃難。
點擊圖片放大
+5
+4

日本地震緊急資訊｜4. 緊急聯絡資訊：

  • 東京警視廳提供24小時的英文服務專線，旅客如需協助，可撥打03-3501-0110。
  • 日本觀光局的醫療機關利用網站提供醫療機構資訊、搜尋方法與指引，該網站提供英文、中文和韓文版。

日本地震緊急資訊｜5. 其他實用網站：

以下網站也提供最新日本安全旅遊資訊，並整理各區域關於海嘯與地震的應對方式：

日本安全旅行資訊

NHK WORLD-JAPAN

日本放送協會（NHK）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

日本親子遊｜中國留日女學生用1款行李箱被捕　警方指控違反交通成日本首例
13:15 2024/07/16
日本親子遊｜中國留日女學生用1款行李箱被捕　警方指控違反交通成日本首例
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
19:52 2024/07/23
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
親子旅遊｜夏天乘搭飛機不要穿牛仔褲 資深空姐建議必帶4樣物品
17:25 2024/07/29
親子旅遊｜夏天乘搭飛機不要穿牛仔褲 資深空姐建議必帶4樣物品
親子遊注意｜空姐爆飛機水箱千年唔洗　警告勿點2種飲品【附機上沖奶妙招】
17:44 2024/07/09
親子遊注意｜空姐爆飛機水箱千年唔洗　警告勿點2種飲品【附機上沖奶妙招】
親子遊注意｜空姐公開搭飛機3大地雷行為　上機後勿即睡覺2個恐怖後果曝光
14:54 2024/07/12
親子遊注意｜空姐公開搭飛機3大地雷行為　上機後勿即睡覺2個恐怖後果曝光
親子外遊｜空姐分享飛機3大揀靚位秘訣　打破1謬誤勸勿坐呢個位
17:48 2024/06/28
親子外遊｜空姐分享飛機3大揀靚位秘訣　打破1謬誤勸勿坐呢個位

你可能感興趣

日本親子遊｜中國留日女學生用1款行李箱被捕　警方指控違反交通成日本首例
13:15 2024/07/16
日本親子遊｜中國留日女學生用1款行李箱被捕　警方指控違反交通成日本首例
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
19:52 2024/07/23
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
親子旅遊｜夏天乘搭飛機不要穿牛仔褲 資深空姐建議必帶4樣物品
17:25 2024/07/29
親子旅遊｜夏天乘搭飛機不要穿牛仔褲 資深空姐建議必帶4樣物品
旅遊資訊 旅遊熱話 日本 地震 手機Apps 科技產品 宮崎 海嘯 交通 東京

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
急症室最長等候時間（08月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月12日 時間12:05）
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
Hermès綁袋教學｜Hermès Twilly垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？　名店老闆教1新興綁袋法
Hermès綁袋教學｜Hermès Twilly垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？　名店老闆教1新興綁袋法