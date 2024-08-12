日本地震｜日本部分新幹線電車減速或停駛　赴日旅遊應變懶人包＋必備交通app【附網址】

▲ 日本部分新幹線電車減速或停駛，港人必睇赴日旅遊應變懶人包及必備交通app。

【日本地震/日本旅遊/日本親子遊】準備出發去日本旅遊的市民注意！日本九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，日本氣象廳估計未來一星期很大機會有巨大地震，日本各地鐵道公司亦實施應對措施，部分新幹線、電車路線減速運行或停駛。港人前往日本旅遊前，必須留意最新交通情況，TOPick整合了遊日必備交通app及網站，做好應變準備！

▲ 日本南海海槽位置圖。（維基百科圖片）

綜合日本傳媒報道，日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），繼九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，8月9日7:57pm神奈川縣亦發生5級地震，東京亦達3級震度。因此日本當地列車亦作出調動，部分新幹線和電車路線減速運行或停駛。

港人可透過Yahoo Japan路線情報網及手機程式應用JapanTransit查詢最新鐵道情況。

日本地震交通｜1. Yahoo Japan路線情報網：

提供最新的鐵道運行資訊。

【按此查詢】

▲ 日本部分新幹線電車減速或停駛，Yahoo Japan路線情報網可提供有關資訊。（網頁截圖）

日本地震交通｜2. JapanTransit手機應用程式：

可查詢日本的鐵道、飛機路線，並提供換乘指南。只需輸入出發站與到達站即可輕鬆查詢路線、票價以及所需時間。此外，該應用程式中收錄了日本全國所有車站（部分區間除外），可計算出正確的所需時間與乘車時間。

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下載點：【iOS】、【Android】

日本地震緊急資訊｜3. 日本觀光局建議旅客在地震時的應對措施：

當發生大地震時，倘若人在室內，記得保持冷静，並依照職員的指示行動。

入住飯店時，務必再次確認緊急情況時的逃生路線。

火災是地震隨之而來最危險的災害，因此在地震期間務必盡速撲滅任何明火，並讓手機和相關裝置充飽電力。

大地震發生時，倘若人在海邊，為避免海嘯侵襲，應往地面高處逃難。

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日本地震緊急資訊｜4. 緊急聯絡資訊：

東京警視廳提供24小時的英文服務專線，旅客如需協助，可撥打03-3501-0110。

日本觀光局的醫療機關利用網站提供醫療機構資訊、搜尋方法與指引，該網站提供英文、中文和韓文版。

日本地震緊急資訊｜5. 其他實用網站：

以下網站也提供最新日本安全旅遊資訊，並整理各區域關於海嘯與地震的應對方式：

日本安全旅行資訊

NHK WORLD-JAPAN

日本放送協會（NHK）

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