  • 29°C
香港時間 : 2024812日 (一) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜奧運金牌易有刮痕點算好？　英國跳水王子送保護袋救獎牌

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

奧運獎牌有刮痕點算？網民提議可以找英國跳水王子求救。

【巴黎奧運/奧運獎牌/盛李豪/黃雨婷/湯姆戴利/Tom Daley】經過16日的賽事，巴黎奧運於昨天（11日）圓滿閉幕，閉幕禮上每個獲獎運動員都掛上獎牌，展現歷經辛酸所得的榮耀，不過這枚獎牌之後要如何存放卻引起網民討論。由於今屆巴黎奧運未有提供任何存放獎牌的包裝，中國代表隊黃雨婷和盛李豪在10米氣步槍混合團體賽奪金後，接受訪問時，盛李豪的金牌已出現明顯劃痕，消息一出，網民紛紛獻計保存獎牌，更呼叫英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）出手。

巴黎奧運獎牌易刮花 未提供存放獎牌包裝

7月27日舉行的混合團體10米空氣步槍決賽中，中國射擊組合盛李豪和黃雨婷摘得今屆奧運的首面金牌，賽後兩人接受新華社記者專訪時，記者接過盛李豪的兩杖金牌反覆確認，邊緣處出現了較為明顯的刮痕。二人向新華社記者解釋，奧運會獎牌確實容易出現刮痕，加上在頒獎禮後，巴黎奧組委未有提供任何禮盒或能夠存放、收藏獎牌的包裝。

盛李豪的金牌出現明顯刮痕。（騰訊網圖片）

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
IB狀元｜父母放棄補習催谷還快樂童年　耀中IB女狀元憑1個獎逆轉讀書路

巴黎奧運網民建議找英國跳水王子

消息一出，不少網民紛紛提出建議，表示「用襪子裝」、「兩枚金牌一前一後戴在脖子上」、「封起來」、「寄給我，我擅長保管物件」。而在眾多的建議中，有不少人更提到英國跳水王子戴利。他在本屆奧運男子雙人10米跳水中奪得銀牌，上屆東京奧運更奪得跳水金牌。另外，他熱愛編織一事更是眾人皆知，在東京奧運後，他在IG上成立編織專頁，甚至分享了一段「為獎牌編織保護套」的影片。

點擊圖片放大
+6
+5

巴黎奧運｜戴利送隊員獎牌保護袋

今屆奧運，戴利更為英國跳水隊隊員亞絲明·哈珀（Yasmin Harper）編織了一個有著法國國旗圖案的獎牌保護袋，隊員Yasmin也在IG發布限時動態感謝戴利，並留言「確保獎牌安全」。有網民指，有比賽場邊已的到他在編織獎牌保護套。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

巴黎奧運｜全紅嬋奪金遭央視記者考1英文字　無情拒絕「不想知道」獲網民大讚
14:45 2024/08/09
巴黎奧運｜全紅嬋奪金遭央視記者考1英文字　無情拒絕「不想知道」獲網民大讚
巴黎奧運｜中國乒乓二代入籍日本改姓　張本智和落敗跪地痛哭：想擊敗中國奪金
18:16 2024/08/09
巴黎奧運｜中國乒乓二代入籍日本改姓　張本智和落敗跪地痛哭：想擊敗中國奪金
巴黎奧運｜奧運閉幕禮李思穎盧蔚豐任持旗手　港隊奪2金2銅感謝35位香港運動員【多圖】
21:30 2024/08/11
巴黎奧運｜奧運閉幕禮李思穎盧蔚豐任持旗手　港隊奪2金2銅感謝35位香港運動員【多圖】

你可能感興趣

巴黎奧運｜全紅嬋奪金遭央視記者考1英文字　無情拒絕「不想知道」獲網民大讚
14:45 2024/08/09
巴黎奧運｜全紅嬋奪金遭央視記者考1英文字　無情拒絕「不想知道」獲網民大讚
巴黎奧運｜中國乒乓二代入籍日本改姓　張本智和落敗跪地痛哭：想擊敗中國奪金
18:16 2024/08/09
巴黎奧運｜中國乒乓二代入籍日本改姓　張本智和落敗跪地痛哭：想擊敗中國奪金
巴黎奧運｜奧運閉幕禮李思穎盧蔚豐任持旗手　港隊奪2金2銅感謝35位香港運動員【多圖】
21:30 2024/08/11
巴黎奧運｜奧運閉幕禮李思穎盧蔚豐任持旗手　港隊奪2金2銅感謝35位香港運動員【多圖】
奧運會 運動 運動員 射擊 跳水 中國 英國 新華社

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】