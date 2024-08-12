巴黎奧運｜奧運金牌易有刮痕點算好？　英國跳水王子送保護袋救獎牌

▲ 奧運獎牌有刮痕點算？網民提議可以找英國跳水王子求救。

【巴黎奧運/奧運獎牌/盛李豪/黃雨婷/湯姆戴利/Tom Daley】經過16日的賽事，巴黎奧運於昨天（11日）圓滿閉幕，閉幕禮上每個獲獎運動員都掛上獎牌，展現歷經辛酸所得的榮耀，不過這枚獎牌之後要如何存放卻引起網民討論。由於今屆巴黎奧運未有提供任何存放獎牌的包裝，中國代表隊黃雨婷和盛李豪在10米氣步槍混合團體賽奪金後，接受訪問時，盛李豪的金牌已出現明顯劃痕，消息一出，網民紛紛獻計保存獎牌，更呼叫英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）出手。

巴黎奧運｜獎牌易刮花 未提供存放獎牌包裝

7月27日舉行的混合團體10米空氣步槍決賽中，中國射擊組合盛李豪和黃雨婷摘得今屆奧運的首面金牌，賽後兩人接受新華社記者專訪時，記者接過盛李豪的兩杖金牌反覆確認，邊緣處出現了較為明顯的刮痕。二人向新華社記者解釋，奧運會獎牌確實容易出現刮痕，加上在頒獎禮後，巴黎奧組委未有提供任何禮盒或能夠存放、收藏獎牌的包裝。

▲ 盛李豪的金牌出現明顯刮痕。（騰訊網圖片）

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巴黎奧運｜網民建議找英國跳水王子

消息一出，不少網民紛紛提出建議，表示「用襪子裝」、「兩枚金牌一前一後戴在脖子上」、「封起來」、「寄給我，我擅長保管物件」。而在眾多的建議中，有不少人更提到英國跳水王子戴利。他在本屆奧運男子雙人10米跳水中奪得銀牌，上屆東京奧運更奪得跳水金牌。另外，他熱愛編織一事更是眾人皆知，在東京奧運後，他在IG上成立編織專頁，甚至分享了一段「為獎牌編織保護套」的影片。

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巴黎奧運｜戴利送隊員獎牌保護袋

今屆奧運，戴利更為英國跳水隊隊員亞絲明·哈珀（Yasmin Harper）編織了一個有著法國國旗圖案的獎牌保護袋，隊員Yasmin也在IG發布限時動態感謝戴利，並留言「確保獎牌安全」。有網民指，有比賽場邊已的到他在編織獎牌保護套。

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