創科比賽丨大灣區「三地創客魔方」2024第一屆機器人比賽　港澳佛出三地學生互相切磋

▲ 由香港演辯總會與佛山市南海區教育局合辦、愉林多元教育發展中心協辦舉行的大灣區「三地創客魔方」2024第一屆機器人比賽+演講暨頒獎典禮早前於7月14日在本港圓滿舉行。(有關機構提供)

香港演辯總會與佛山市南海區教育局合辦、愉林多元教育發展中心協辦舉行的大灣區「三地創客魔方」2024第一屆機器人比賽+演講暨頒獎典禮早前於7月14日在本港圓滿舉行。香港特區、澳門、佛山市三地中小學生參與，不但互相切磋製作機械人的知識外，同時促進大灣區創科人才的互動交流。

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大灣區「三地創客魔方」2024第一屆機器人比賽+演講暨頒獎典禮於7月14日在本港中華基督教會扶輪中學舉行。比賽獲得香港特別行政區政府政府資訊科技總監辦公室(現稱數字政策辦公室，簡稱數字辦)、香港課外活動主任協會、 香港復康力量、公益電視為支持機構及香港經濟日報支持。

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當天出席活動包括葵青區區議員黄绍焜、數字辦總系統經理孫宇萬、中華基督教會扶輪中學 香港演辯總會榮譽顧問薛昌華校長、香港演辯總會創會會長鍾傅美玲及香港演辯總會秘書長鍾賜宏擔任主禮嘉賓。

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數字辦總系統經理孫宇萬在致辭表示，比賽除了讓香港特區、澳門特區和佛山市的同學有機會互相切磋製作機械人的知識之外，更可以促進大灣區創科人才的互動交流。而「中學IT創新實驗室」及小學「奇趣IT識多啲」計劃延續至2025/26學年，獲資助的中小學將舉辦資訊科技相關的課外活動，包括與機械人及人工智能相關的課程、工作坊和比賽等，藉此提升學生的創新能力、運算思維及數碼技能。他亦鼓勵同學們繼續努力，不斷豐富自己的創科知識，在創科路上取得更多的成就，日後成為傑出的創科人才。

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