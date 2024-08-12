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日本地震｜日本旅遊遇到地震如何自救　 酒店房間+地鐵站+購物街自救法

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本遇到地震，如何自救？

日本氣象廳日前發佈了從未有過的警報——「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，當局預計一周內很大機會在發生大地震。日本位於環太平洋地震帶，每年發生約1,500次地震，其中2011年的311大地震，當時海嘯衝擊日本東北海岸，導致超過1.8萬人死亡。假如身處日本時遇到地震，港人應該如何自保？TOPick根據東京都政府出版的「東京防災」，學習地震發生時如何應對，還有地震發生後要如何面對，確保自身安全。

日本地震｜房間自救

遇上地震時，用枕頭和被子保護頭部，避免窗戶玻璃的碎片或電燈碎片傷到，並移動到臺燈或梳妝臺等不會被雜物砸到的位置。地震晃動停止後，穿上厚底拖鞋，打開門，確保避難通道暢通，最好能帶備手電筒等，萬一停電也能於黑暗中移動。
 

日本地震｜購物街自救

若發生地震時身處購物街，要盡量向公園等安全地方移動，並注意不要被墜落物和倒塌的建築物砸到。若無充足時間就逃生到寬敞地方，要進入抗震性較高、樓齡較新的鋼筋水泥建築物。值得注意的是，由於購物街上行人眾多，小心因為恐慌而造成人踩人事故，保持冷靜地逃生。

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日本地震｜地鐵車站自救

若遇上地震時身處列車月台，要從月台移動至附近的柱子旁，注意不要從月台掉下，以及被掉下物品砸傷。如四周環境發生恐慌無法移動，應蹲下等待直至搖晃停止。身處地鐵站時，人群有機會一擁而上，絕對不要沿月台走到軌道上，要等搖晃停止後依從車站職員指示而行動。

日本地震｜電車車廂

當電車在遇上強烈地震時會緊急剎車，要注意人體有可能因慣性而跌倒與他人發生碰撞，發生危險。如坐在座位上，應用手袋、背包等保護頭部。如正在站立，應該壓低身體保護自己安全。如電車的乘客太多，要緊握扶手或吊環，叉開雙腿不讓自己跌倒。地震停止後，亦應依從車站職員指示而行動。

其他公眾場所的防震攻略，即睇更多自救攻略：

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